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7 KASIM 2021 PAZAR - YIL: 52

Daha cesur adımlar atın!

07 Kasım 2021, Pazar 21:14
İskoçya’nın Glasgow şehrinde protestocular uluslar arası camiaya iklim konusunda daha cesur adımlar atma çağrısı yaptı.

En zenginlerin karbon ayak izi en büyük
Klimasız hayat mümkün olmayacak

BM iklim zirvesine ev sahipliği yapan İskoçya’nın Glasgow şehrinde protestolar da devam ediyor. COP26 olarak adlandırılan konferans sırasında, yağmura rağmen toplanan binlerce protestocu uluslar arası camiayı iklim konusunda daha cesur adımlar atmaya çağırdı. Öğrenciler, aktivistler ve iklimin durumundan kaygı duyan halk kesimleri, soğuk ve yağışlı havaya rağmen şehirdeki Kelvingrove Parkı’nda toplanarak, kent merkezindeki George Meydanı’na doğru kol kola yürüdü.Kırmızı bayraklar, megafonlar ve “Kapitalizm gezegeni öldürüyor”, “İnsanlık için kırmızı alarm”, “En büyük kirleticileri durdurun”, “COP26, gözümüz üzerinizde”, “Öfkeliyim” yazılı pankartlar taşıyan, çoğunluğu gençlerden oluşan eylemciler, iklim krizinden sorumlu tuttukları büyük şirketlere tepkilerini dile getirdi. Gösteride bazı gruplar, yumruklarını havaya kaldırarak sosyalizm lehine sloganlar attı.

Dünya liderlerini kınadılar

VOA Türkçe’nin haberine göre, COP26 zirvesinin düzenlendiği mekânın sadece birkaç blok ötesindeki gösteride, hükümetlere, küresel ısınmaya sebep olan fosil yakıtların kullanımını azaltmak için daha etkili harekete geçmeleri çağrısı yapıldı. Barışçı geçen gösteride eylemciler, gereken adımları süratle atmada başarısız oldukların savundukları dünya genelindeki hükümet liderlerini kınadı. Glasgow’un yanı sıra Londra, Paris, Dublin, Kopenhag, Zürih ve İstanbul gibi Avrupa’nın başka şehirlerinde de benzer protestolar yapıldı. Glasgow’da bir haftadır devam eden konferansta liderler, orman tahribatına son verme ve küresel ısınmaya yol açan güçlü sera gazlarından biri olan metan gazı emisyonlarını azaltma gibi taahhütlerde bulundu. Ancak aktivistler, konferansta çok az seviyede bir ilerlemenin olduğunu savunuyor. 

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Londra’da da protesto edildi

İngiltere’nin başşehri Londra’da on binlerce kişi, 6 Kasım Küresel İklim Eylem Gününde gösteri düzenleyerek, ülkelerin iklim kriziyle mücadelede daha güçlü politikalar uygulaması çağrısında bulundu. Finsbury Sirki Bahçesi’nde toplanan farklı gruplardan göstericiler, ellerinde davullar ve “İklim değişikliği için harekete geçin”, “Gelecek talep ediyoruz” yazılı pankartlarla Trafalgar Meydanı’na yürüdü. Göstericiler, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı’nda (COP26) çevre için daha etkili kararlar alınmasını istedi. Euronews Türkçe’nin haberine göre, protestoculardan iklim aktivisti Suzan, burada yaptığı konuşmada, zenginlerin tabiata daha çok zarar verdiğini belirterek, hükümetlerin onları yüksek vergilendirmesi çağrısında bulundu.

 

Haber Merkezi

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