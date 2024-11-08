Daha fazlası yapılmalı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Gazze’ye insani yardım konusunda “daha fazlasının yapılması gerektiğini” söyledi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Austin, Florida eyaletinde basına açıklama yaptı. Basın mensupları, Gazze’deki koşulların iyileştirilmesi adına Austin’in ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın İsrailli bakanlara gönderdiği 13 Ekim tarihli mektuba değinerek İsrail’in Gazze’ye insani yardım konusunda ilerleme kaydedip kaydetmediğine ilişkin soru sordu. Austin, mektupla Gazze halkına insani yardım sağlama konusundaki endişelerinin yansıtıl-dığını ve bu konudaki yazışma-larının kamuya paylaşılmasının planlanmadığını kaydetti. İsrail’de görevden alınan Savunma Bakanı Yoav Gallant ile “son kez” bu konuyu görüştüğünü ve “Gallant’a bu konuda attığı adımlar nedeniyle teşekkür ettiğini” belirten Austin, “Biraz ilerleme kaydettik ama daha fazlasının yapılması gerekiyor.” dedi. AA

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