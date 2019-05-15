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Daha önce 3 kez reddedilmişti: İngiliz hükümeti Brexit'i yeniden oya sunacak

15 Mayıs 2019, Çarşamba 10:48
İngiliz hükümeti parlamentoda daha önce 3 kez reddedilen Brexit anlaşmasını haziran ayının ilk haftası yeniden milletvekillerinin oyuna sunacağını bildirdi.

Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Theresa May'in bu akşam ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmenin, iktidar partisi ile ana muhalefet partisi arasında süren Brexit müzakerelerini bir sonuca ulaştırma ve ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması kararı alınan referandum sonucunu hayata geçirme kararlılığını netleştirdiği aktarılan açıklamada, "Bu amaca yönelik olarak Brexit anlaşmasını 3 Haziran haftası içinde parlamentoya getireceğiz. İngiltere'nin AB'den, parlamento yaz tatiline girmeden önce ayrılabilmesi için bu zorunludur." ifadesi kullanıldı.

İki lider arasında bugün gerçekleşen görüşmenin "faydalı ve yapıcı" olduğuna işaret edilen açıklamada, görüşmelerin yarın da heyetler arasında devam edeceği vurgulandı.

Brexit krizi

İngiltere ile AB geçen ay yapılan zirvede, İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) 31 Ekim'e erteleme kararı almıştı.

AB, İngiliz hükümetine, parlamentoda daha önce 3 kez reddedilen Brexit anlaşmasını onaylatmayı başarması halinde Birlik'ten daha erken ayrılma seçeneği de sunmuştu.

Başbakan May, anlaşmanın parlamentodan geçebilmesi için İşçi Partisi'ne diyalog çağrısında bulunmuş, bunu takiben partiler arasında görüşmeler başlamıştı.

İşçi Partisi İngiltere'nin kalıcı bir şekilde Gümrük Birliği içinde yer almasını savunuyor. Parti içinde geniş bir kesim, varılacak herhangi bir anlaşmanın ayrıca halk oyuna sunulmasını da talep ediyor.

İngiltere, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i daha önce de 12 Nisan'a ertelemişti. 23 Haziran 2016’da yapılan referandumda İngiltere yüzde 48’e karşı 52 ile AB’den ayrılma kararı almıştı.

AA

Etiketler: ab, brexit
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