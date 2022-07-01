Daha tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dünyanın Soğuk Savaş’a kıyasla daha tehlikeli ve öngörülemez bir dönemden geçtiğini söyledi.

Ukrayna’daki savaş Rusya ile NATO arasında bir çatışmaya dönüşürse sonuçların çok daha yıkıcı olacağı uyarısında bulunan Stoltenberg bu yüzden NATO’nun çatışmalara müdahil olmadığını vurguladı. İspanya’nın başkenti Madrid’de yapılan NATO Zirvesi’nin kapanışında açıklamalar yapan Stoltenberg, “Dünya soğuk savaştan daha tehlikeli bir döneme mi girdi?” sorusunu şöyle cevapladı: “Daha tehlikeli ve daha öngörülemez bir dünyada yaşıyoruz. Avrupa’da sıcak bir savaşın sürdüğü bir dünyada yaşıyoruz. Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görmediğimiz büyüklükte askeri operasyonlar mevcut.”

Daha da kötüleşecek

Stoltenberg, durumun daha da kötüleşme riskinden söz ederek, “Bu Rusya ile NATO arasında bir savaşa dönüşürse çok çok daha büyük bir ölçekte yıkımla karşılaşırız” dedi ve şöyle devam etti:

“Bu yüzden NATO’nun iki temel görevi var: biri Ukrayna’ya destek sağlamak, bu zirvede bu desteği artırmaya karar verdik. Ama aynı zamanda da bu çatışmanın Ukrayna’nın ötesine yayılmasını önleme sorumluluğumuz var. Bu yüzden NATO sahada çatışmaya müdahil bir taraf değil.” Öte yandan NATO’nun topraklarının tamamını koruyacağını vurgulayan Stoltenberg, Rusya’nın NATO topraklarına saldırısı halinde tüm ittifakın karşılık vereceğini belirtti.

Putin daha fazla NATO’ya yol açtı

NATO Genel Sekreteri ve ABD Başkanı Joe Biden, zirveyi yorumladıkları açıklamalarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna işgaliyle sınırlarında “daha fazla NATO’ya” yol açtığını da vurguladı. Stoltenberg “(Putin) istediğinin tam tersini alıyor. Daha az NATO istiyordu. Finlandiya ve İsveç’in ittifakımıza katılmasıyla daha fazla NATO elde ediyor” ifadelerini kullandı. NATO’nun önceki gün kabul ettiği yeni Stratejik Konsept belgesinde Rusya’dan “en önemli ve doğrudan tehdit” olarak söz ediliyor, Çin de ilk kez tehditler arasında sayılıyor.

Haber Merkezi