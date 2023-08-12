Danimarka’da Kur’an’a karşı provokasyonlar bitmedi

İslam karşıtı ve ırkçı “Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)” isimli grubun üyeleri, Pakistan, Cezayir, Endonezya ve Fas’ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur’an-ı Kerim yaktı.
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Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar devam ediyor. İslam karşıtı ve ırkçı “Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)” isimli grubun üyeleri, Pakistan, Cezayir, Endonezya ve Fas’ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur’an-ı Kerim yaktı. Grup, daha sonra Kopenhag’daki bir caminin önünde Kur’an-ı Kerim’i ateşe verdi. İslam karşıtı pankart açan ve sloganlar atan grup, bu anları sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Provokasyonlar, polis eşliğinde gerçekleştirildi. Facebook, grubun sosyal medyada paylaştığı bazı videolara kısıtlama getirmişti.
İZİN VERİLMESİ TEPKİYE YOLAÇTI
İsveç ve Danimarka’da son dönemde Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor. Danimarka’daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi bir grup, nisan itibarıyla Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağına ve Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırı düzenlemeye başlamıştı. İslam karşıtı pankart açan ve İslam’a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, 21 Temmuz’da Irak’ın, 24 Temmuz’da İran ve Irak’ın, 25 Temmuz’da da Mısır ve Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur’an-ı Kerim yakmıştı. Grup, 28 Temmuz’da Kopenhag’daki bir caminin önünde Kur’an-ı Kerim’i ateşe vermişti. Provokasyonlar, 8 Ağustos’ta Türkiye, Cezayir, Pakistan, Endonezya ve İran’ın Kopenhag Büyükelçiliklerinin, 9 Ağustos’ta Türkiye, Pakistan, Cezayir, Endonezya ve İran’ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde sürmüştü.
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AA