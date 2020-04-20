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23 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Danimarka'daki kuaförler kapılarını açtı

20 Nisan 2020, Pazartesi 23:18
Danimarka'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapalı tutulan bazı işletmeler kapılarını açtı.

Danimarka'da, 11 Mart ve sonrasında alınan kararlarla kapatılan sürücü kursları, kuaförler, güzellik ve bakım salonları, SPA merkezleri, dövme klinikleri, fizyoterapistler, diyetisyenler, optikçiler, diş klinikleri, psikologlar, işitme merkezleri ve özel hastaneler yeniden hizmete girdi. 

Özellikle kuaförlerde müşteri yoğunluğu olduğu görüldü.

Yaklaşık 40 yıldır kuaförlük yapan ve Danimarka'nın en eski Türk kuaförlerinden Hüseyin Özcan, yaptığı açıklamada, ilk iş günü olması nedeniyle yoğunluk yaşandığını vurguladı.

Özcan, "Salonuma dezenfektan koydum. Her müşteriden sonra ellerimi yıkıyorum ve malzemelerimi temizliyorum. İçeriye müşterileri tek tek alıyorum. İçeride müşteri varsa yeni gelen müşteri dışarıda bekliyor." ifadelerini kullandı. 

Danimarkalılar mutlu

Özcan'ın müşterilerinden Johnny Mogensen, "En son bir ay önce burada saçlarımı kestirmiştim. Şimdi tekrar gelebildiğim için çok mutluyum." dedi.

Yarın için randevu alan Jacob Jespersen de "Evde kaldığım süreyi koşarak ve güneşli havanın tadını çıkararak geçirdim. Gördüğünüz gibi saçım da uzadı ve artık kestirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 10 yıldır Danimarka'da kuaförlük yapan İran kökenli Azadeh Tabrizi ise, "Hükümetin aldığı kararlardan sonra caddelerin birden boşalması ve müşterilerin birden yok olması üzücüydü. Bizleri ekonomik olarak da etkiledi. Evde yapacak bir şey yoktu, sadece hayatın normale dönmesini bekledik." diye konuştu.

Tabrizi, yeniden açılsalar da bir dizi önlem aldığını belirterek, tek tek müşteri kabul ettiğini söyledi.

Kesim yaparken maske kullandığını dile getiren Tabrizi, her müşteri sonrasında da kullandığı ekipmanları dezenfekte ettiğini kaydetti.

Tabrizi, hükümetin kuaförlerin açılacağını duyurmasıyla hafta sonundan bu yana telefonlarının susmadığını, gelecek 2 hafta için randevuların nerdeyse dolduğunu ifade etti.

Kademeli açılış 

Kademeli olarak normal hayata bugün itibarıyla dönmeye başlayan Danimarka'da, geçen hafta çarşamba günü, kreş ve ilkokullarda eğitim yeniden başlamıştı.

Resmi rakamlara göre, ülkede 7 bin 515 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 364 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 312 kişi de sağlığına kavuştu.

AA

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