Darbe Arakanlıları korkuttu

ARAKANLILAR, MYANMAR’DAKİ DARBEYLE GERİ DÖNÜŞÜN DAHA KORKU VERİCİ HALE GELDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR.

Arakanlı Müslümanlar, Myanmar’daki darbenin ardından geri dönüşün kendileri için daha korku verici hale geldiğini söyledi. Bangladeş’in Cox Bazar şehrindeki kamplarda yaşayan Arakanlılar, Myanmar’daki askerî darbeyi kınayarak, ordunun kontrolü ele almasının ardından yurtlarına geri dönmekten daha fazla korktuklarını belirtti. Arakan Gençlik Derneği başkanı Khin Maung, “Ordu bizi öldürdü, kız kardeşlerimize ve annelerimize tecavüz etti, köyleri yaktı. Onların kontrolü altında güvende kalmamız nasıl mümkün olabilir?” dedi. Myanmar’daki durumun daha kötü bir hal aldığını vurgulayan Maung, geri dönüşlerin büyük ölçüde etkileneceğini kaydetti.

Gerİ dönüşler sekteye uğradı

Maung, darbeyi şiddetle kınadıklarının altını çizerek, demokrasiyi ve insan haklarını sevdiklerini, Myanmar’da bunların sekteye uğramasından endişeli olduklarını ifade etti. Ayrıca, Maung, Myanmar’ın parçası olduklarını ve uluslar arası toplumu darbeye karşı seslerini yükseltmeye çağırdıklarını aktardı. Muhammad Jaffar (70) ise geri dönmek için beklediklerini söyleyerek, geri dönüşlerinin Myanmar’daki darbenin ardından sekteye uğradığını, bu şartlarda güvenli olmayacağı ve kendilerini tehlikeye atacağı değerlendirmesinde bulundu. Bir başka mülteci Colleen Amin de geri dönüşlerinin mümkün olmayacağını vurgulayarak, “Bizi geri göndermeye çalışsalar bile, mevcut duruma geri dönmeyi kabul etmeyeceğiz. Bizi o rejime geri alırlarsa, bize daha da fazla işkence edecekler.” diye konuştu. BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti “etnik temizlik” ya da “soykırım” olarak adlandırıyor. Dakka - aa

***

BM: MYANMAR’DA DEMOKRASİ HIZLA TESİS EDİLMELİ

Bİrleşmİş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, “Myanmar’da demokrasi hızla tesis edilmeli ve ülke yeniden tecrit edilmemeli.” dedi. BM Güvenlik Konseyi, Myanmar’daki askerî darbeyi kapalı oturumda görüştü. Konseyi bilgilendiren Burgener, toplantının ardından konuşmasını basınla da paylaştı. Ülkede 50 yıllık askerî cuntanın 2011’de sona ermesiyle gelişen Myanmar’ın tekrar geriye gitmesine müsaade edilmemesi gerektiğinin altını çizen Burgener, “Myanmar’da demokrasi hızla tesis edilmeli ve ülke yeniden tecrit edilmemeli.” diye konuştu. Birleşmiş Milletler - aa