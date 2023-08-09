Darbenin bedelini halk ödüyor

Seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum’un askeri darbeyle devrilmesiyle Nijer’de gıda ve yakıt fiyatlarında hızlı artış başladı.

Darbenin ekonomiye etkileri, yoksul halkı gelecek konusunda daha da endişelendiriyor. Nijer’de, 26 Temmuz’daki askeri darbenin sonlandırılması ve demokratik yolla seçilmiş Devlet Başkanı Muhammed Bazoum’un tekrar görevine iade edilmesi için yürütülen bölgesel ve uluslararası diplomatik çabalar henüz sonuç vermedi. Gerilimin daha da tırmanıyor olması, bölgesel bir askeri ihtilaf endişesini artırıyor. DW Türkçe’nin haberine göre Batı Afrika Ekonomik Birliği’nin (ECOWAS), askeri cuntaya tanınan sürenin uzatılmasını umut ettiklerini ifade eden İtalyan Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, tek çözüm yolunun savaş olmadığını, diplomasi ile bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Haber Merkezi

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