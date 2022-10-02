Darbeyle geldi, darbeyle gitti

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Burkina Faso’daki gelişmeleri endişeyle takip ettiğini bildirerek, bu ülkedeki askeri müdahaleyi kınadığını duyurdu.

Bu arada, Burkina Faso’da ordu ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek 30 Eylül’de iktidara el koymuş ve ülkenin yeni liderinin Yüzbaşı İbrahim Traore olduğunu duyurmuştu. Devrik lider Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba, 24 Ocak 2022’de darbeyle iktidarı ele geçirmiş, 2 Mart’ta geçiş sürecinin cumhurbaşkanı atanmıştı. Geçiş dönemi hükümeti, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile 1 Temmuz 2024’e kadar anayasal düzenin sağlanması ve iktidarın sivil bir hükümete bırakılması konusunda uzlaşmıştı. AA

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