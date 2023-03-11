"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 MART 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

"Dayanışmamız depremden sonraki ilk saatlerde olduğu kadar güçlü kalmaya devam edecek''

11 Mart 2023, Cumartesi 15:55
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile İsveç'in yürüttüğü AB dönem başkanlığı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden Türkiye ve Suriye'de etkilenen kişiler için 20 Mart'ta Uluslararası Bağışçılar Konferansı düzenleyecek.

AB: Deprem yeni sayfa açma fırsatı
Avrupa Birliği: Bu zor günlerde Türkiye'nin yanındayız

 

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, daha önce 16 Mart'ta düzenleneceği açıklanan konferansın, 20 Mart'ta yapılacağı bildirildi.

Türk makamlarıyla koordineli düzenlendiği belirtilen konferansın ev sahipliğini, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB dönem başkanı İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson yapacak.

AB Komisyonunun açıklamasında, konferansın AB üyesi ülkelere, aday ülkelere ve potansiyel adaylara, komşu ve ortak ülkelere, Rusya hariç G20 üyelerine, Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelere, Birleşmiş Milletler'e, uluslararası kuruluşlara, insani yardım kuruluşlarına, uluslararası ve Avrupa'da faaliyet gösteren mali kuruluşlara açık olduğu kaydedildi.

"Dayanışmamız güçlü kalmaya devam edecek"

Açıklamada, "AB ve üye ülkeler, Türkiye'ye daha fazla yardım edilmesi, Türkiye'nin toparlanması ve yeniden inşası ile Suriye'ye yardımların artırılması, toparlanması ve rehabilitasyonu için ciddi taahhütte bulunma niyetindedir. AB, diğer uluslararası ortaklara ve küresel bağışçılara bu zor zamanda hasarın büyüklüğüyle aynı doğrultuda taahhütlerde bulunarak Türkiye ve Suriye halklarıyla dayanışma göstermesi çağrısında bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, depremden 6 hafta sonra depremzedeleri desteklemek için bir araya geleceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Dayanışmamız depremden sonraki ilk saatlerde olduğu kadar güçlü kalmaya devam edecek. Türkiye ve Suriye halkına uzun vadede yanında olduğumuzun sözünü veriyoruz. Özel olsun, kamu olsun tüm ülkeleri ve bağışçıları, kaybedilen canların anısını, acil yardım ekiplerinin kahramanlığını onurlandırmaya, en önemlisi hayatta kalanlar için daha iyi bir gelecek inşa etmeye katkı vermeye davet ediyorum."

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, can kayıplarından ve çekilen acılardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek AB Konseyi Dönem Başkanı sıfatını taşıyan İsveç'in toparlanma için elinden geleni yapacağını bildirdi.

Konferansın hazırlıklarının AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ve Türk makamları arasında devam ettiği, davetiyelerin yakında gönderileceği ifade edildi.

AA

Okunma Sayısı: 338
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Deprem illerinde 12 bin 700 atama yapılacak

    Depremzedeler nasıl oy kullanacak?

    Ekonomi Ali Babacan’a

    Pakistan, Türkiye'ye 50 bin kışlık çadır daha gönderecek

    "Dayanışmamız depremden sonraki ilk saatlerde olduğu kadar güçlü kalmaya devam edecek''

    Deprem bölgesine kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

    İsveç'te küstah, aşağılık provokatör hakkında nefret ve kışkırtma suçundan soruşturma

    Suriye iç savaşının 12. yılında BM'den bir kez daha barış çağrısı

    California alarmda: Aşırı yağış ve sert hava koşullarında 14 kişi öldü, 110 bin hane elektriksiz kaldı

    Seçime girecek siyasi partiler tespit edilecek

    Türkiye geneli için yağış ve fırtına uyarısı

    Camide siyaset Dine zarar veriyor

    Cenazesine ulaşılamayan vatandaşlar var mı?

    Marmara’da iki fay birden kırılabilir

    Herkesin desteğini bekliyoruz

    Ramazan öncesi kırmızı et fiyatına büyük zam

    Çocuklara yardım gerek

    Kuraklık var, tedbir yok

    YSK'nin seçim kararları Resmi Gazete'de

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ortak aday
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Bu kadarına da pes!
    Ali FERŞADOĞLU

    CHP’nin dönüşümü
    Ahmet BATTAL

    Erdoğan, Bahçeli, ırkçılık ve devletçilik
    Cenk ÇALIK

    Zelzele gibi vakıalar tesadüf oyuncağı değiller
    Genel

    Camide siyaset Dine zarar veriyor
    Risale-i Nur'dan

    Hiçbir siyasetin haddi değil ki İslâmı kendine alet etsin
    Faruk ÇAKIR

    Kolay geçinme formülü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.