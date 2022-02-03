"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ŞUBAT 2022 CUMA - YIL: 52

DEAŞ elebaşının öldürüldüğü operasyon hakkında Biden'den açıklama

03 Şubat 2022, Perşembe 20:56
ABD Başkanı Joe Biden, ABD güçlerinin, DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'yi Suriye'de düzenlenen bir operasyonda öldürdüğünü açıkladı.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Dün gece benim talimatımla, kuzeybatı Suriye'deki ABD güçleri, Amerikan halkını ve müttefiklerimizi korumak ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek için başarılı bir terörle mücadele operasyonu gerçekleştirdi. Silahlı Kuvvetlerimizin beceri ve cesareti sayesinde, DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'yi ortadan kaldırdık." ifadesine yer verdi.

Biden, bu konuda açıklama yapacağını da kaydetti.

"Haşimi kendisini öldürmek için bomba patlattı"

Öte yandan Ulusal Güvenlik Konseyinden isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili gazetecilere yaptığı açıklamada, Haşimi'nin kendisini ve ailesini öldürmek için bomba patlattığını belirtti.

Açıklamada yetkili, "Operasyonun başında, terörist hedef kendini ve aralarında kadın ve çocukların olduğu aile üyelerini öldüren bir bomba patlattı." ifadesini kullandı.

Ayrıca yerel kaynakların iddiasına göre, operasyonda aralarında 6 çocuk ve 4 kadının bulunduğu 13 kişi öldürüldü.

Biden, DEAŞ elebaşının öldürüldüğü operasyonu değerlendirdi

ABD Başkanı Joe Biden, ABD güçlerinin Suriye'de düzenledikleri operasyonla DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'yi öldürmesi konusunda Beyaz Saray'da açıklama yaptı.

DEAŞ'ın eski elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin 2019'da ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesinin ardından el Kureyşi'nin örgütün başına geçtiğini belirten Biden, Kureyşi'nin o tarihten itibaren DEAŞ'ın Amerikalıları ve müttefiklerini hedef alan birçok saldırının emrini verdiğini kaydetti.

Biden, DEAŞ'ın sivil insanları da katlettiğine işaret ederek, "Kureyşi aynı zamanda kuzeydoğu Suriye'de DEAŞ mensuplarının tutulduğu hapishaneye yönelik korkunç saldırının da sorumlusuydu." diye konuştu.

Irak'ın kuzeyinde 2014'te Yezidilere yönelik saldırıların, toplu kıyımların ve kadınlara yönelik tecavüzlerin arkasında da Kureyşi'nin bulunduğuna işaret eden Biden, "Bu korkunç terör elebaşı artık dünyada değil." dedi.

Biden, ABD'nin operasyonunda sivil ölümleri en aza indirecek şekilde tasarlandığını savunarak "Bu teröristin kendini çocuklar ve ailesiyle çevrelediğini bildiğimizden, hava saldırısı yerine Amerikalıları daha çok tehlikeye atan Özel Kuvvetler operasyonu düzenledik." bilgisini verdi.

ABD'li güçlerin kendisini yakalamaya yaklaştığını anlayan Kureyşi'nin "korkakça" davrandığını belirten Biden, "O, işlediği suçlar nedeniyle adaletin önüne çıkmak yerine, kendini sadece intihar bombacısı yeleğiyle değil tüm 3. katı yerle bir eden bir bombayla patlatmayı seçti." ifadesini kullandı.

Biden, YPG/PKK ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi

Biden, operasyona katılan Amerikan askerlerinin ailelerine teşekkür ederken, SDG ismini kullanan YPG/ PKK'ya ilişkin "Ayrıca SDG'ye de bizimle tam ortaklığından dolayı da teşekkür ederim." diye konuştu.

Bu operasyonun ABD'nin terör tehditleri nerede olursa olsun oraya gideceğinin bir göstergesi olduğunu belirten Biden, "Vatanımızı korumak adına DEAŞ'a baskı uygulamak için yakın ortak ve müttefiklerimizle çalışmaya da devam edeceğiz; bunlar arasında SDG, Kürt Peşmerge dahil Irak güvenlik güçleri ve küresel koalisyonun 80 üyesi de bulunuyor." ifadesini kullandı.

Biden, ABD'nin her zaman uyanık ve hazırlıklı olacağının altını çizerek, "Dün geceki operasyonla tüm dünyadaki teröristlere şu güçlü mesajı verdim, sizin peşinizden gelecek ve sizi bulacağız." dedi.

Üst düzey ABD'li yetkiliden YPG/PKK mesajı

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, Suriye’deki DEAŞ operasyonuna ilişkin telefon üzerinden arkaplan brifingi yaptı.

Bir gazetecinin operasyonda YPG/PKK'nın rolünü sorması üzerine üst düzey yetkili, "SDG çok mühim. Onlar olmadan hiçbir şey yapamayız. Bu kadar kritik. Detay vermeyeceğim ama bunun gibi operasyonların yapılmasında kritik rol oynuyorlar.” cevabını verdi.

AA

Okunma Sayısı: 369
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kovid ölümleri sıradan oldu

    Süleymaniye’nin önünü kim kapatıyor?

    DEAŞ elebaşının öldürüldüğü operasyon hakkında Biden'den açıklama

    Koca: Virüsün alışılmadık hızda yayılmasının nedeni Omicron varyantı

    AVM’ler ışıl ışıl sanayilerde elektrik kesiliyor

    Vatandaş: Hayat pahalılığı virüsten daha tehlikeli

    Antalya-Konya kara yolu trafiğe kapatıldı

    Rahip Brunson: Türkiye benim üzerimden pazarlık yaptı

    Avrupa İlaç Ajansı'ndan 'takviye doz' açıklaması

    BM'den acil çağrı: 'Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesi' acil soruşturulsun

    TBMM Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi

    MSB: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 43 terörist etkisiz hale getirildi

    2021'deki afetler sebebiyle 127 kişi öldü

    'Rusya'nın Ukrayna'nın içi ve çevresine yığdığı asker sayısı 100 bini aştı'

    'Gönüllü' aranıyor

    'Bizim yaklaşımımız aynı şekilde İsrail tarafından da mevcut'

    'Kendimizle yüzleşip, geçmişimizi muhasebe etmeliyiz'

    Çanakkale - Biga'da Kocabaş Çayı taştı!

    TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı

    ABD, İdlib'e saldırdı: Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 13 kişi öldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AYM’nin OHAL çıkmazı
    Risale-i Nur'dan

    Şuhur-u Selâsede Risale-i Nur’la iştigal etmek
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Trollük suç mu ki?
    Şemseddin ÇAKIR

    İslâm ve Demokrasi - 3
    Rifat OKYAY

    Asıl olan nedir?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Jön Türkler’de “merkeziyetçilik” ihtilâfı
    İbrahim ERSOYLU

    Demokrasi cephesi
    Faruk ÇAKIR

    İsrafı bitir, sağlığa para ayır
    Şükrü BULUT

    Dinî cemaatlerden doğru eğitimi ne zaman bekleyebiliriz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.