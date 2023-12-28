Sınır Tanımayan Doktorlar’ın (MSF) Filistin misyonu tıbbî koordinatörü Guillemette Thomas, “Bugün Gazze’de yaşanan dehşeti tarif edecek söz kalmadı” ifadesini kullandı.

82 günde 8800 Filistinli ÇOCUK ve 6300 Filistinli KADIN İsrail tarafından katledildi

Sınır Tanımayan Doktorlar’ın (MSF) Filistin misyonu tıbbi koordinatörü Guillemette Thomas, Fransız kamu yayıncısı Franceinfo’ya verdiği demeçte, İsrail’in yaklaşık 80 gündür Gazze’ye yönelik devam eden saldırılarının en büyük mağdurunun Gazze Şeridi’ndeki siviller olduğunu kaydetti. Gazze’deki Filistinlilerin gıdaya ulaşmakta zorlandığına dikkati çeken Thomas, buradaki halkın beslenmek için en temel ihtiyaçlarını dahi satın almaya maddi gücü kalmadığını belirtti. Thomas, bölgedeki gıda fiyatlarında ciddi artış yaşandığına işaret etti. İnsani yardımı dağıtmak için bölge halkına ulaşamadıklarını anlatan Thomas, “İnsani yardımın artırılması gerekiyor, ancak insani yardım aktörlerinin çalışabilmesi sağlanmalı, ancak bugün durum böyle değil” ifadesini kullandı.

İletişim ağları kesildi

Thomas, Gazze Şeridi’nde iletişim ağlarının da kesildiğini dile getirerek, bu nedenle halka insani yardımın ulaştırılması için elzem olmasına karşın insani yardım çalışanlarının kendi aralarında iletişim sağlayamadığını anlattı. Bölgede olup biten karşısında son derece endişeli olduğunu belirten Thomas, “Bugün Gazze’de yaşanan dehşeti tarif edecek söz kalmadı” dedi. Thomas, bölge halkının çoğunluğunun, tüketime uygun olmayan tuzlu ve kirli su içtiğini, Gazzelilerin içme suyuna erişememesinin ishal gibi hastalıklara sebebiyet verdiğini kaydetti.

Tüm sağlık sistemi diz çöktü

Gazze Şeridi’nde tedavi edilmenin zor olduğuna işaret eden Thomas, “Tüm sağlık sistemi diz çöktü. Hastaneler yaralı insanlarla dolup taşıyor, bazı hastanelerde artık hastalar ameliyat edilemiyor çünkü artık ameliyathanelerde hastaları koyacak yatak kalmadı” ifadesini kullandı. Guillemette Thomas, bölgedeki emniyetsizlikle beraber durumun kötüleştiğine dikkati çekerek, kronik hastalar da dahil Gazzelilerin tedaviye erişemediğini vurguladı. Gazze’de tedavi olamayan kronik hastaların evlerinde yaşamını yitirdiğini aktaran Thomas, 7 Ekim’den bu yana sağlık kuruluşlarının bilinçli şekilde hedef alındığını, bunun Gazzelilere yardım götürülmesini engellediğini bildirdi.

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Yüzyılın en yıkıcı şehir savaşı

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post (WP), İsrail’in Gazze’ye saldırılarını, 21. yüzyıldaki diğer şehir savaşlarıyla karşılaştırarak bir haber hazırladı. Haberde, Birleşmiş Milletler’in Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’yle ortak yürüttüğü uydu görüntüleme program UNOSAT’ın verileri kullanılarak, İsrail ordusunun özellikle Gazze’nin kuzeyinde neden olduğu yıkım ortaya kondu. Independent Türkçe’nin haberine göre “İsrail Gazze’de bu yüzyılın en yıkıcı savaşlarından birini yürütüyor” başlıklı haberde, 20’den fazla sağlık yetkilisi, silah analisti, hava savaşı uzmanı ve yardım çalışanıyla yapılan görüşmeler de yer aldı. UNOSAT verilerine göre, savaşın başladığı 7 Ekim’den 26 Kasım’a kadarki dönemde Gazze Şeridi’nde toplamda 37 bin 379 yapı hasar aldı. Bunlardan 10 bin 49’uysa tamamen yıkıldı.

Haber Merkezi