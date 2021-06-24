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24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

'Delta varyantı bizi endişelendiriyor'

24 Haziran 2021, Perşembe 16:28
Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının kendilerini endişelendirdiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, zirve kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelineceğini belirterek burada çok taraflılık, iklimin korunması, biyolojik çeşitlilik ve dünyanın her yerindeki insanlara aşının nasıl sağlanacağı konularının görüşüleceğini ifade etti.

Zirvenin gündeminde Kovid-19 salgını ile mücadelenin de yer aldığına işaret eden Merkel, "Elbette Delta varyantı bizi endişelendiriyor." dedi.

Merkel, virüs varyantlarının yaygın olduğu bölgelerden (AB ülkelerine) girişlerde koordinasyon içinde hareket edilmesi yönünde görüş belirteceğini vurguladı.

Zirvede Türkiye ve Rusya ile ilişkilerin de ele alınacağına işaret eden Merkel, Rusya ile ilgili provokasyonlara nasıl ortak cevap verilebileceğine ve ne tür görüşme formatlarının oluşturulabileceğine bakılacağını kaydetti.

Merkel, ihtilafların en iyi şekilde görüşerek çözülebileceğini sözlerine ekledi.

AA

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