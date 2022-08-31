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31 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Demirören en büyük matbaasını kapatıyor

31 Ağustos 2022, Çarşamba 22:14
Demirören Medya, Hürriyet Gazetecilik’in İstanbul’daki matbaasını ekim ayında kapatacağını duyurdu.

Açıklamada, matbaa çalışanı 105 kişinin de işten çıkartılacağı belirtildi.  Demirören Medya, İstanbul Esenyurt’taki baskı tesisi DPC’yi kapatma kararı aldı. Holdingden Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, Demirören Print Center’a bağlı İstanbul DPC Şubesi’nin, 1 Ekim 2022 tarihinde faaliyetlerini sona erdireceği belirtildi.

105 çalışan işsiz kalacak

Duvar’ın haberine göre matbaanın kapatılacak olması dolayısıyla, 105 işçinin 15 milyon 66 bin lira tutarındaki kıdem ve ihbar tazminatı ödenerek işten çıkartılacağı bilgilendirmesi yapılan açıklamada, “Diğer basım tesislerimizde yeterli kapasite olması nedeniyle şirketimizin basım kapasitesi üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır. Verimlilik artışı sağlamak için dışarıda fason üretim alternatifleri de bu kapsamda değerlendirilecektir” denildi. DPC’nin İstanbul dışında Ankara, İzmir, Antalya, Trabzon ve Adana’nın yanısıra, Almanya’nın Frankfurt şehrinde üretim tesisi bulunuyor.

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