Demokrasi için kara gün

İsrail eski Başbakanı Yair Lapid’in liderliğindeki Gelecek Var Partisi, “hükümet kurma görevinin Binyamin Netanyahu’ya verilmesine tepki gösterdi.

Eski İsrail Başbakanı Yair Lapid’in liderliğindeki Gelecek Var Partisi, “hükümet kurma görevinin Binyamin Netanyahu’ya verilmesini demokrasi için kara bir gün” olarak nitelendirdi. Partinin Twitter hesabından, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un, 1 Kasım’daki seçimleri önde bitiren Likud Partisi lideri Netanyahu’yu hükümeti kurmakla görevlendirmesinin ardından açıklama yapıldı. Açıklamada “Devletten ve onun liberal değerlerinden asla vazgeçmeyeceğiz, çocuklarımızın geleceğinin zarar görmesine izin vermeyeceğiz.” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, “yıkım hükümeti” olarak değerlendirilen Netanyahu hükümetini değiştirene kadar Gelecek Var Partisi’nin Mecliste çalışmaktan geri durmayacağı belirtildi. AA

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