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15 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Demokrasiler korona sınavında

15 Nisan 2020, Çarşamba 00:16
AB KOMİSYONU BAŞKAN YARDIMCISI VERA JOUROVA: SALGINA KARŞI MÜCADELE GEREKÇESİYLE ALINAN TEDBİRLERDE TEMEL HAKLARA BÜYÜK KISITLAMALAR GETİRİLMESİ NEDENİYLE DEMOKRASİ ZAYIFLAYABİLİR.

YASAK VE KISITLAMALAR

Virüsün yayılma hızı, genellikle otoriter sistemlerden aşina olduğumuz âcil durum önlemlerinin demokratik ülkelerde de alınmasına neden oluyor. Sokağa çıkma yasağı, toplanma yasağı ve dinî özgürlüklere getirilen kısıtlamalar bu örnekler arasında yer alıyor.

DEMOKRASİLERİN AVANTAJI

ANCAK virüse karşı verilen mücadelede demokrasilerin otokrasilere kıyasla çok önemli bir avantajı var: Güven. Halkın güveni, hükümetin aldığı kararlara büyük ölçüde destek vermek anlamına geliyor. Bu da virüsün yayılmasının engellenmesine katkı sağlıyor.

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Demokrasiler korona sınavında

Koronavirüs salgını, otokrat ve demokrat hükümetleri ciddÎ sorunlara sürükledi. Demokrasi alanında çalışmalar yürüten Avusturyalı Tamara Ehs otokratik devletlerin koronavirüsle mücadelede elde ettikleri birçok başarının aslında iyiye işaret olmadığına dikkat çekti.

Çin hükümeti 23 Ocak’ta 11 milyon kişilik bir metropol olan Wuhan’ı dünyadan izole ettiğinde,  dünyanın geri kalanı Asya’ya şaşırmakla meşguldü. Koronovirüs salgınının Kuzey Amerika ve Avrupa’nın sanayileşmiş ülkelerini sert bir şekilde vurabileceğini kimse aklına bile getirmiyordu. Ancak COVID-19 salgını geçen süre içinde New York, Madrid ve Berlin gibi şehirlerde temel hakların büyük ölçüde kısıtlanmasına neden oldu. Bu şehirlerde sokağa çıkma kısıtlamaları, yasaklar ve alışkanlıkları değiştirme çağrıları hayatı şekillendirmeye başladı. Parlamentolardaki oturumlar sınırlandırıldı, bazı ülkelerde hükümet liderlerine bile koronavirüs bulaştı.  

Şeffaflık olsaydı bunlar olmazdı

Peki, koronavirüs salgını gibi bir durum karşısında hızla harekete geçme ve müdahale etme imkânlarına sahip otokratik devletler, demokratik devletlere kıyasla daha mı avantajlılar? Koronavirüs salgını sonrasında hür dünyadan geriye ne kalacak? Demokrasi alanında çalışmalar yürüten Avusturyalı Tamara Ehs, bu sorulara cevap arıyor. Ehs, otokratik devletlerin koronavirüsle mücadelesinden bahsederken, elde edilen birçok başarının aslında iyiye işaret olmadığına dikkat çekiyor. Ehs, DW’ye yaptığı açıklamada “Çin’de alınan sıkı önlemleri övenler, salgının zirve yaptığı dönemleri örnek gösteriyorlar ancak şeffaflık olsaydı bunların hiçbirinin gerekli olmayacağını göremiyorlar” diyor. Virüsün yayılma hızı, genellikle otoriter sistemlerden aşina olduğumuz âcil durum önlemlerinin demokratik ülkelerde de alınmasına sebep oluyor. Sokağa çıkma yasağı, toplanma yasağı ve dinî hürriyetlerin kısıtlanması bu örnekler arasında yer alıyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, geçen hafta yaptığı açıklamada 20 AB ülkesinin koronavirüsü önlemek amacıyla bir çeşit “âcil durum düzenlemesini kabul ettiğini” belirtti. Jourova, temel haklara büyük kısıtlamalar getirilmesi nedeniyle demokrasinin zayıflayabileceğine dair uyarıda bulundu.

Demokrasilerin en büyük avantajı

Siyasî muhalefet ve şeffaflık demokrasilerin COVID-19 ile mücadelede aldığı kararları gözden geçirmelerini ve gerektiğinde düzeltmelerini sağlıyor. Demokrasi araştırmacısı Ehs’e göre, bunun için parlamentoların düzenli bir şekilde toplanmaya devam etmesi gerekiyor. Ehs, “Parlamentolar farklı seslerin dinlendiği bir platform ve bu sayede karşıt görüşler belirginleşiyor. Oturumlarda yaşanan tartışmalar, demokrasilerin alternatifinin olmadığını gösteriyor” diyor. Ehs, bu nedenle de Macaristan’da olduğu gibi, parlamentoların kendilerini zayıflatmamaları gerektiğini vurguluyor. Macaristan parlamentosu, Başbakan Viktor Orban’ın hazırlattığı tartışmalı âcil durum yasasını kabul ederek, Orban’a geniş yetkiler verilmesini onaylamıştı. Söz konusu yasal düzenleme, âcil durum süresince seçim olmamasını ve “rahatsızlık veren bilgilerin” yaygınlaştırılmasına hapis cezası uygulanmasını öngörüyor. Macaristan’daki bu yasal düzenleme, hiç şüphesiz, Avrupa Birliği içerisindeki en kapsamlı kısıtlama. Ancak İspanya gibi ülkeler de ulusal anayasa çerçevesinde faaliyetlerin belirli bir süre için durdurulması veya parlamentoda sanal oylamalar yapılması kararı aldı. Koronavirüse karşı verilen mücadelede demokrasilerin otokrasilere kıyasla çok önemli bir avantajı var: Güven. Halkın güveni, hükümetin aldığı kararlara büyük ölçüde destek vermek anlamına geliyor. Bu da virüsün yayılmasının engellenmesine katkı sağlıyor.

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