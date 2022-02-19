Demokrasilerin iç direnci güçlendirilmeli

Liberal Stratejiler Merkezi Başkanı Ivan Krastev, liberal demokrasilerin otoriter eğilimlere karşı direncinin içeriden güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Demokrasilerde yaşanan gerilemenin masaya yatırıldığı Münih Güvenlik Konferansı’nda (MSC) tehditler ve tiranlarla nasıl mücadele edileceği tartışıldı. MSC’de, küresel çapta gerileyen demokrasinin karşı karşıya bulunduğu tehditlerle mücadele konuşuldu. DW Türkçe’nin haberine göre, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht’in katıldığı oturumda, liberal demokrasilerin direncinin nasıl güçlendirileceği ele alındı. Oturumun moderatörlüğünü yapan Liberal Stratejiler Merkezi Başkanı Ivan Krastev, “Bir süre önce bir yerde okudum, gemiler etraflarını çevreleyen su sebebiyle değil, geminin içine sızan su sebebiyle batıyor” dedi, bu sebeple liberal demokrasilerin otoriter eğilimlere karşı direncinin içeriden güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Lambrecht: “Mücadele edenlere yardım etmeliyiz”

Oturumda ilk konuşmayı yapan Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ise AB ve NATO’nun, hürriyet, demokrasi ve adalet gibi değerlerin korunmasındaki önemine vurgu yaparken, “Demokrasi bizi hem güçlü, hem güvenli kılıyor, demokrasi koruyor, ama demokrasinin de kararlılık ve ciddiyetle korunması gerekiyor” değerlendirmesini aktaran Lambrecht, şu ifadeleri kaydetti: “Demokratlar olarak, sadece kendimizi savunmaktan öte sorumluluklarımız var. Hürriyetler ve demokrasi için mücadele edenlere de yardım etmeliyiz. NATO üyesi olarak Almanya, her iki konuda da taahhütte bulunmuştur. Hem kendisini korumaya, hem başkalarına yardım etmeye…”

Haber Merkezi