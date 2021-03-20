Demokrasiye darbe

AP’nin Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, “ (HDP davası) Bu dava, demokrasinin temel ilkelerine yönelik bir darbedir. Eğer sonuçlandırılırsa, Türkiye’yi AB’den uzaklaştıracaktır” dedi.

Avrupa Birliği’nin yasama organı Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, HDP’nin kapatılmasının Türkiye için “çok ciddî sonuçları olacağını” ifade etti. t24’ün haberine göre, Amor, HDP’ye açılan kapatma dâvâsına ilişkin Avrupa Parlamentosundaki Sosyalist ve Demokratlar Grubu (S&D) adına açıklama yayımladı. “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının HDP’nin kapatılması talebi, Türk makamlarının insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanındaki reformlarda ilerleme konusundaki iradelerinin eksikliğine dair açık bir mesajdır. Bu dâvâ, demokrasinin temel ilkelerine yönelik bir darbedir. Eğer sonuçlandırılırsa, Türkiye’yi AB’den uzaklaştıracak ve mevcut otoriter eğilimini daha da ileri götürecek üzücü bir adım olacaktır.” denildi.

SiyasÎ amaçlı yargı süreci

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: “Daha dün HDP milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle milletvekilliğinden ve dokunulmazlığından oldu. Artık her an hapsedilmesi bekleniyor. Bu olayla aynı gün Türk makamları, iktidar partilerinden siyasetçilerinden gelen çağrıların ardından HDP’yi yasaklamak için siyasî amaçlı bir yargı sürecini başlattı. Türkiye hükümetine, Türkiye’nin anayasasında yer alan ilkeler ve Türkiye’nin uluslar arası yükümlülükleri doğrultusunda çoğulculuğa ve milletvekillerinin ifade özgürlüğüne saygı duyması için çağrıda bulunuyoruz. Demok- ratik olarak seçilmiş muhalefet partileri özgürce faaliyet gösterebilmelidir. Türk yetkililer HDP’ye yönelik tehditlerini uygularsa, bunun Türkiye ile AB arasında zaten gergin olan ilişkilerde ciddî sonuçları olacaktır.”

***

Haklıyız, güçlüyüz

Yargıtay kararının ardından milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun HDP’li vekillerle birlikte Meclis’te tuttuğu “Adalet Nöbeti” sürüyor. Nöbete dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Gergerlioğlu, “İyi geceler Şevbaş:) 3. gecemiz bitiyor Giderek daha moralliyiz, motiveyiz Haklıyız, güçlüyüz, kazanacağız” dedi. gazeteduvar’ın haberine göre, Meclis’teki HDP Grup salonundaki yer yatağında sabahlayan Gergerlioğlu, açıklamasına esprili bir video da ekledi. Videode elinde konuşma metni tutan ve açıklamasını okumaya hazırlanan Gergerlioğlu bir anda “Şey neydi ya, ‘iyi geceler’ Kürtçe neydi?” diye sorup gülüyor. Ardından da çevresindekilerin “Şevbaş” sözlerini tekrarlayarak açıklamasını okumaya başlıyor.