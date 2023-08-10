Uzmanlar: ab sürecinde ilerleme olması için Erdoğan’ın demokratik bir “u dönüşü” yapması ve reform sürecini başlatması gerekiyor.

ERDOĞAN’IN YENİ DÖNEMİNDE AB

Berlin merkezli Uygulamalı Türkiye Araştırmaları Merkezinin (CATS), “Erdoğan'ın yeni görev dönemi AB-Türkiye ilişkileri için ne anlama geliyor?" başlıklı çalışmasında, uzmanlar AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği ile ilgili dikkat çekici tesbit ve değerlendirmelerde bulundu.

BAĞIMSIZ YARGI, GÜCÜNÜ ZAYIFLATIR

CATS uzmanı Yaşar Aydın: “Demokratik hakları ve muhalefet etme özgürlüğünü garanti altına alan bağımsız bir yargı, Erdoğan'ın elinde tuttuğu gücü zayıflatır. Türkiye'de demokratik reform sürecinin başlatılmasına bu nedenle ihtimal vermiyorum.”

***

Demokrasiye dönülmeden AB süreci ilerlemez

Uygulamalı Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin çalışmasına göre Türkiye’dedemokratik bir ‘U dönüşü’ olmadan AB ile ilişkiler canlandırılamaz.

Türkiye-AB ilişkilerinin tam üyelik perspektifiyle canlandırılması mümkün mü? Ankara’nın politika değişikliği için “taktiksel” diyen Avrupalı uzmanlar, Erdoğan’ın ekonomideki açmazı aşma arayışında olduğu görüşünde. Berlin merkezli Uygulamalı Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin (CATS), “Erdoğan’ın yeni görev dönemi AB-Türkiye ilişkileri için ne anlama geliyor?” başlığıyla yayımlanan çalışmasında, uzmanlar AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği ile ilgili çarpıcı tespit ve değerlendirmelerde bulundu. CATS uzmanı Yaşar Aydın’a göre Türkiye ile ne AB üyeliği ne de Gümrük Birliği modernizasyonu konusunda bir ilerleme kaydedilecek.

İhtimal dahilinde değil

Bu başlıklarda ilerleme olabilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın demokratik bir “U dönüşü” yapması ve reform sürecini başlatması gerekeceğini hatırlatan Aydın, “Ancak demokratik hakları ve muhalefet etme özgürlüğünü garanti altına alan bağımsız bir yargı, Erdoğan’ın elinde tuttuğu gücü zayıflatır” değerlendirmesinde bulundu, bu nedenle de Türkiye’de demokratik reform sürecinin başlatılmasına ihtimal vermediğini vurguladı. Zayıf ve istikrarsız bir Türkiye’nin Rusya’nın nüfuzuna daha açık hale gelebileceği uyarısında bulunan Aydın, AB’ye izlemesi gereken politika hakkında da şu öneride bulundu: “AB, Türkiye’yi hem iktisadi hem de jeopolitik açıdan istikrarlaştıracak, ancak aynı zamanda ülkedeki otokratik rejimi meşrulaştırmayacak, pragmatik bir politika uygulamalı.”

Taktiksel bir değişim

DW Türkçe’nin haberine göre, Stockholm Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Paul Levin ise Erdoğan yönetiminin AB ile ilişkilerini yeniden canlandırma hamlesi için “Bu muhtemelen stratejik olmaktan ziyade taktiksel bir değişim, ideolojik olmadığı da kesin” değerlendirmesini yaptı. Seçimler sonrası oluşturulan yeni kabinede çok sayıda “pragmatik bakanların” yer aldığını ancak kabinenin en önemli isminin değişmediğini ve Erdoğan’ın hâlâ görevde olduğunu anımsatan Levin, Türkiye’nin “otokratik sisteminin” AB ile entegrasyonuna “doğal sınırlar çizdiğini” kaydetti.

Haber Merkezi