Demokratik siyasetin zayıflaması kaygı verici

Washington’a Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayımlanan raporda Türkiye’de demokratik siyasetin şartlarının zayıflamasının endişeye sebep olduğu ifade edildi.

Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayımlanan “Türk Demokrasisine Bakış: 2023 ve Ötesi” başlıklı raporuyla dikkatleri üzerine çeken ABD’li Türkiye uzmanı Nicholas Danforth, DW Türkçe’nin sorularını cevapladı. Türkiye’de demokratik siyasetin şartlarının zayıflamasının Batı’da artan bir kaygıya sebep olduğunu ifade eden Danforth, iktidarın gelecek yıllarda daha baskıcı bir yönetim anlayışını benimsemesinden de endişe edildiğini söyledi. Danforth, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 seçimlerini kazanması halinde, inşa ettiği rejimin kendisinden sonra da devamını sağlamak için halefini hazırlamak zorunda kalabileceğine işaret etmekle birlikte, “Erdoğan’ın karşı karşıya kalmaya devam edeceği siyasî zorluklar ve muhalefet göz önünde bulundurulduğunda, gücü kendi seçtiği bir halefine çok da kolay devredemeyeceği görüşündeyim” dedi.

SiyasÎ muhalefet yapmak suç sayılıyor

Türkiye’de profesyonelleşmenin yerini nepotizmin, sahip olunması gereken birçok yetkinliğin yerini de Erdoğan’a kişisel sadâkatin aldığını savunan Danforth, günümüzdeki Türkiye’yi nasıl gördüğünü şu sözlerle tanımladı: “Türkiye bugün ne tam bir demokrasi ne de konsolide bir otoriter devlet. Propagandasını yapanların inandırmaya çalıştığından daha zayıf, ama en şiddetli muhaliflerinin hayal ettiğinden de daha güçlü.” Önümüzdeki yıllarda Türkiye’de demokrasisini neler beklediğini anlatan Danforth, “Karşı karşıya kalınacak zorluklar, ne yazık ki bugüne kadar aşina olduklarımız. Sansür, yolsuzluklar, siyasi muhalefet yapmanın suç sayılması. Bunlar demokratik siyasetin koşullarını zayıflatıyor. Bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden demokratik bir sonuç çıkması, demokratik bir iktidar değişikliği hakkında mevcut kaygıları daha da güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.