Demokratlardan Filistin’e destek çağrısı

ABD’de yapılan yeni araştırma, Demokrat seçmenlerin Başkan Joe Biden ve yönetiminden Filistin halkına daha fazla destek vermesini beklediğini ortaya koydu.

AP-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından geçen ay İsrail’in saldırıları sonucu 250’den fazla Filistinlinin vefat ettiği olaylar sonrasında yapılan ankete göre, Demokratların yüzde 51’i, ABD’nin Filistinlileri yeterince desteklemediğini düşünüyor. Bu oran, kendilerini liberal olarak tanımlayan Demokratlarda yüzde 62’ye çıkıyor. Cumhuriyetçi seçmenlerin ise yüzde 49’u, ABD’nin İsraillilere yeterince destek vermediğine inanıyor. Bu oran, muhafazakâr Cumhuriyetçilerde yüzde 61’e yükseliyor. ABD’nin Orta Doğu’daki temel bir çatışmaya yönelik tutumunu araştırmak için yapılan ankette, Amerikalıların yüzde 56’sı Biden’ın bölgedeki çatışmayı ele alma şeklini onaylamazken, yüzde 40’ı ise ABD Başkanı’nın soruna doğru yaklaştığını söylüyor. Kongredeki onlarca Demokrat, Biden’dan günler önce ateşkes çağrısında bulunmuş, Vermont Senatörü Bernie Sanders, ABD’nin çatışmaya yaklaşımında daha tarafsız olması gerektiğini dile getirmişti. AA

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