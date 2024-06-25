Demokratlardan Netanyahu’ya boykot

ABD’de Demokrat Partinin Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 24 Temmuz’da ABD Kongresinde konuşma yapmasını boykot etmeye hazırlanıyor.

Netanyahu, Mart 2015’te eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde ABD Kongresine hitap ettiğinde yaklaşık 60 demokrat kendisini dinlemeye gelmemişti. İsrail Başbakanı’nın 24 Temmuz’da ABD Kongresinde planlanan konuşmasına daha fazla sayıda demokratın katılmayacağı bekleniyor. Demokrat Partinin Senato ve Temsilciler Meclisi’ndeki üyeleri, İsrail’e olan uzun süreli destekleri ile “bu ülkenin Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırıların biçimi sebebiyle oluşan acılar” arasında kalmış durumda. Bazı demokratlar, İsrail’e “saygı”dan Netanyahu’nun konuşmasını dinleyeceklerini belirtirken demokratların önemli çoğunluğu ise aksi yönde hareket edecek. AA

Okunma Sayısı: 150

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.