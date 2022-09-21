Denizli'de düşen helikopterde 2 Rus öldü, 2'si Türk, 3'ü Rus 5 kişi de yaralandı

Denizli'de yangın söndürme helikopterinin düşmesi sonucu mürettebattan 2 Rus öldü, 2'si Türk, 3'ü Rus 5 kişi yaralandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahale için Kastamonu'daki Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğünden saat 13.21'de havalanan yangın söndürme helikopteri, saat 16.10 sıralarında Çardak Havalimanı ile Acıgöl arasında kaza kırıma uğradı.

Türk Hava Kurumu ile MGI iş ortaklığında kiralanan Rusya menşeili RA-31591 kuyruk numaralı KA32 diye adlandırılan helikopterde, Rusya uyruklu uçuş mühendisi Aleksandr İakovlev ile uçuş teknisyeni Alexey Volkov öldü.

Türk vatandaşı teknik personel Ömer Kaan Çakır ile Kenan Erdem, Rus vatandaşları kaptan pilot İlya İvesenkho, uçuş teknisyeni Georgii Onvnvchın ve yardımcı pilot Egor Turkov yaralandı.

Yaralılar, olay yerine 9 dakikada ulaşan sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Ölenlerin cenazeleri ise itfaiye ve AFAD ekiplerince vinç yardımıyla enkazın altından çıkartıldı. Cenazeler, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri enkazda soğutma işlemi yaptı.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, olay yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Vali Atik daha sonra Denizli Devlet Hastanesi ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıları ziyaret etti.

Başsavcılıktan açıklama

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamayla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Söz konusu helikopter kazası ile ilgili soruşturma titiz bir şekilde yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Enkazın bulunduğu bölgede yetkililerin incelemesi sürüyor.

İçişleri Bakanlığı: 2 kişi öldü, mürettebattan 5 kişi yaralandı

İçişleri Bakanlığı, Denizli Çardak'ta meydana gelen helikopter kazasında 2 kişinin öldüğünü, mürettebattan 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Denizli Çardak'ta bir helikopter kaza kırıma uğradı. 2 Türk, 5 Rus, toplam 7 mürettebatı olan helikopterde 2 kişi hayatını kaybetti, 5 mürettebat yaralı. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığının paylaşımında, helikopter kazasının görüntülerine de yer verildi.

Sağlık Bakanı Koca: Kazada ölenler Rus uyruklu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Denizli Çardak'ta, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait Rus orman yangını söndürme helikopterinin düşmesi sonucu Rus uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti. 3'ü Rus uyruklu, 2'si Türk vatandaşı 5 kişi yaralandı. Tedavileri devam ediyor. Acımız büyük. Allah benzer kazalardan korusun." ifadelerini kullandı.

Sağlık ekiplerinin helikopter kazasında olay yerine 9 dakikada ulaştığını aktaran Koca, "2'sinin durumu ağır olan 5 yaralıya hızla müdahalede bulunan arkadaşlarımıza yaralıların aileleri adına teşekkür ediyorum. 5 ambulansımızın görevlileri, UMKE timi, oradaki 19 sağlık çalışanımız, iyi ki varsınız." mesajını paylaştı.

Bakan Kirişci, helikopter kazası ve Marmaris'teki yangını değerlendirdi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki nar işleme tesisinde yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere, kazada ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Yaralıların durumlarının iyi olduğunu vurgulayan Kirişçi, şöyle konuştu:

"Muğla ilimiz Marmara ilçesi Ataköy Mahallesi yakınlarında meydana gelen orman yangınlarına müdahale için Kastamonu ili Taşköprü ilçesinde konuşlu helikopter, saat 16.10 sıralarında bu yangına müdahale için kalktığında Denizli ili Çardak ilçesi Gemiş Mahallesi yakınlarında henüz sebebi bilinmeyen bir kazaya maruz kalmıştır. Türk Hava Kurumu ile MGI iş ortaklığında kiralanan Rusya menşeili RA-31591 kuyruk numaralı KA32 diye adlandırdığımız helikopterde görev yapan 7 personelden 2'si vefat etmiştir. Yaralı personellerimizin herhangi bir şekilde yoğun bakımları söz konusu değildir."

Kimlik bilgilerini paylaştı

Bakan Kirişci, helikopterdeki mürettebatın kimlik bilgilerini de paylaştığı konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu hayatını kaybeden 2 kişi Rus uyruklu. Bunlar, uçuş mühendisi Aleksandr İakovlev ile uçuş teknisyeni Alexey Volkov. Diğer 5 yaralımız ise teknik personeller Ömer Kaan Çakır ile Kenan Erdem ve kaptan pilot İlya İvesenkho, uçuş teknisyeni Georgii Onvnvchın, yardımcı pilot Egor Turkov. Şu an yaralı personellerimiz Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyorlar. Herhangi bir şekilde yoğun bakımlık durumları söz konusu değil. Kazanın nasıl olduğunu ve sebebin ne olduğuna dair şu anda herhangi bir bilgi yok. Ama kaza kırım ekibi olay mahaline intikal etmiş, gerekli tetkikleri başlatmış durumdalar."

"Yangın kontrol altına alınmak üzere"

Bakan Kirişci, yangınla ilgili son duruma ilişkin soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Yangın kontrol altına alınmak üzere. Bu yangına müdahale sırasında 714 personelimiz aktif olarak görev almış durumda. Yangın müdahalesinde kullanmış olduğumuz 14 uçağımız ve 23 helikopterimiz var. 1 İHA'mız da aktif olarak kullanılıyor. Yine 83 arazözümüz de hizmet veriyor. İlk müdahale aracı olarak 22, iş makinesi olarak da 5 aracımız yangın söndürme operasyonunda görev alıyor. Bildiğiniz gibi yer Muğla ve Marmaris olunca hepimiz ister istemez dikkat kesiliyoruz. O bölgede sıklıkla yangın meydana geldiği için... Yangının meydana geldiği saat 12.32. Bizim müdahale ekibimizin ulaştığı saat ise 12.40 olarak kayıtlarımızda bulunuyor."