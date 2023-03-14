Deprem kıyameti çağrıştırıyor

Türkiye ve Suriye’de binlerce kişinin vefat ettiği deprem felaketinin ardından Birleşmiş Milletler’in üst düzey yetkilileri yaraların sarılması için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri (UNHCR) Filippo Grandi, Suriye ve Türkiye’nin depremde yıkıma uğrayan bölgelerine düzenlediği beş günlük resmi ziyaretini tamamladı. Grandi, depremin yol açtığı yıkımın ve tahribatın boyutunun şok edici olduğunu, birçok yerde durumun kıyameti çağrıştırdığını belirtti.

VOA Türkçe’nin haberine göre, UNHCR’ın web sitesinde yer alan açıklamaya göre Yüksek Komiser Grandi şunları kaydetti:

“Her iki ülkede de sahadaki ihtiyaçlar çok fazla ve çalışmalara daha fazla kaynak aktarılmalı. Uzun vadeli çabaları düşünmek ve desteklemek kritik öneme sahip olmakla beraber, insanların hayatlarını ve geçim kaynaklarını yeniden inşa etmeye başlayabilmeleri için çok daha fazla insani yardıma ve erkenden toparlanma için kaynaklara ihtiyaç var” dedi.

Grandi, “Neredeyse 20 yıldır düzenli olarak Suriye’yi ziyaret ediyorum ancak bulunduğum hiçbir yerde bu ölçüde ihtiyaç ve çaresizlik görmedim” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi