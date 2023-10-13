Depremden etkilenen Afganistan'a acil yardım

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), deprem felaketinin yaşandığı Afganistan'a acil yardım malzemesi ulaştırdı.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, federasyon, 7 Ekim'de Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremden etkilenen afetzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda harekete geçen İDDEF ekipleri, hayırseverlerin desteğiyle bölgede 5 bin kişilik sıcak yemek ve su yardımında bulundu. Ayrıca, acil yardım çalışmalarının ilk etabında bölgede 1000 battaniye ve 100 çadır dağıtıldı. Hayırseverler, Afganistan'daki afetzedelere "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden bilgi alarak yardımda bulunabiliyor. AA

Okunma Sayısı: 279

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.