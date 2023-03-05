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5 MART 2023 PAZAR - YIL: 54

Depremzede akranları için moral mektupları yazdılar

05 Mart 2023, Pazar
Bosna Hersek’te ilkokul seviyesinde seçmeli Türkçe eğitimi alan öğrenciler, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar için resimler yaptı ve mektup kaleme aldı.

Bosna Hersek’in her kesiminden, Türkiye’deki deprem bölgeleri için ayni ve nakdi yardımlar toplandı. okullarda öğrenciler yardım için kıyafetlerini verdi ve velilerinden aldıkları harçlıklarla da yardımlara destek oldu.

BOSNA HERSEKLİ ÇOCUKLARDAN TÜRKÇE “BAŞINIZ SAĞOLSUN” MESAJI

Bosna Hersek’te Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından başlatılan “Tercihim Türkçe” programı kapsamında Türkçe dersi alan öğrenciler, depremzede akranları için mektup yazdı ve duygularını resimlerle anlattı.

Saraybosna YEE tarafından Türkiye’de depremzede çocuklara gönderilecek mektuplarda Bosnalı öğrenciler, “Başınız sağ olsun, dualarımız sizinle”, “Geçmiş olsun Türkiye’m”, “Kardeşlerimiz yanınızdayız” gibi ifadelere yer verdi. Bir Bosnalı öğrenci mektubuna “Kardeş Türkiye, deprem sizin topraklarınızda yaşansa da burada bizleri derinden sarstı. Fay kırıkları, can kırıklarımız gibi oldu. Tüm yaraların tez zamanda sarılması dileğiyle geçmiş olsun.” mesajını yazarak duygularını ifade etti.

Üzüntüleri hafifletmeyi ümit ediyoruz

Saraybosna YEE Müdürü Mehmet Akif Yaman, yaptığı açıklamada, Bosna Hersek’in her kesiminden, Türkiye’deki deprem bölgeleri için ayni ve nakdi yardımlar toplandığını söyledi. Bosna Hersek’teki okullarda öğrencilerin yardım için kıyafetlerini verdiğini ve velilerinden aldıkları harçlıklarla da yardımlara destek olduğunu anlatan Yaman, “Türkçe öğrenen öğrencilerimiz Türkiye’deki bu depremden etkilenen kardeşleri, arkadaşları için de güzel kartlar, mektuplar hazırlayarak bize ilettiler. Biz de bunları inşallah deprem bölgelerine ileterek oradaki çocukların bu üzüntülerini bir nebze olsun hafifletmeyi ümit ediyoruz.” dedi.

Dostluklar pekiştirirlir

Gelen Türkçe mektupların çok kıymetli olduğunu ifade eden Mehmet Akif Yaman, “2-3 bin kilometre uzaklıktaki bir bölgeden gelen Türkçe mesajlar bunlar öncelikle. Türkçe size mesaj yazan, sizin acınızı paylaştığını ifade eden çocuklardan aldığınız mesajlar. İnşallah Türkiye’deki bizim çocuklarımız da bunları gördükleri zaman buradaki çocuklarla ileride şartlar normalleşince iletişime geçerek bu kardeşliklerini, dostluklarını pekiştirirler. Bosna Hersek’te olan iletişime bir katkı sağlamış oluruz.” değerlendirmesinde bulundu. Mehmet Akif Yaman, Bosna Hersek’te yabancı seçmeli dil dersi olarak Türkçe’nin 2011’den bu yana öğretildiğini anımsattı.

(trtavaz.com.tr)

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