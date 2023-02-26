Depremzedeler için bağış konferansı

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı İsveç’in Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için uluslararası toplumdan bağış toplamak üzere, Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılacak bağışçılar konferansının tarihini 16 Mart olarak açıkladı.

Billström, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarını bir araya getiren Dış İlişkiler Konseyi toplantısının girişinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili açıklamada bulundu. Ülkesinin AB dönem başkanlığı süresince “yıkıcı depremle ilgili elinden geleni yapmak istediğini” belirten Billström, daha önce gelecek ayın başında yapılacağı duyurulan bağışçılar konferansının, 16 Mart’ta düzenleneceğini duyurdu. İsveç Dışişleri Bakanı Billström, “Bu konferansa yüksek düzeyde katılım bekliyoruz, ayrıca Türkiye ve Suriye halkı için elimizden gelenin en iyisini yapmak için daha fazla para toplayabilmeyi umuyoruz” diye konuştu. AA

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