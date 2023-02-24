Depremzedeler için Gana’da Kur’an okutuldu

Gana’nın Upper West vilayetindeki Wa şehrinde, Gana’daki Türkiye mezunları tarafından Wa Merkez Camisi’nde düzenlenen programda depremzedeler için Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi ve kurban kesildi.

Gana, depremzedeler için 17 tonluk yardım gönderdi Wa Merkez Camii İmamı Alhaji Zaid Tamim, yaptığı açıklamada, Türkiye’deki deprem felaketini üzüntüyle öğrendiklerini ve depremzedelerin acılarını paylaşmak için bir araya geldiklerini belirtti. Türkiye’nin çok zor günlerden geçtiğini söyleyen Tamim, “Biz Müslümanlar olarak, Türkiye’deki kardeşlerimizin başına gelenler gibi kendimizi zor durumda bulduğumuzda dua etmemiz gerekiyor. Bu nedenle Türkiye’deki kardeşlerimiz için böyle bir dua programı düzenledik.” dedi. AA

Okunma Sayısı: 159

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.