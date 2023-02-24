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24 ŞUBAT 2023 CUMA - YIL: 54

Depremzedeler için Gana’da Kur’an okutuldu

24 Şubat 2023, Cuma
Gana’nın Upper West vilayetindeki Wa şehrinde, Gana’daki Türkiye mezunları tarafından Wa Merkez Camisi’nde düzenlenen programda depremzedeler için Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi ve kurban kesildi.

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Wa Merkez Camii İmamı Alhaji Zaid Tamim, yaptığı açıklamada, Türkiye’deki deprem felaketini üzüntüyle öğrendiklerini ve depremzedelerin acılarını paylaşmak için bir araya geldiklerini belirtti. Türkiye’nin çok zor günlerden geçtiğini söyleyen Tamim, “Biz Müslümanlar olarak, Türkiye’deki kardeşlerimizin başına gelenler gibi kendimizi zor durumda bulduğumuzda dua etmemiz gerekiyor. Bu nedenle Türkiye’deki kardeşlerimiz için böyle bir dua programı düzenledik.” dedi.

AA

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