Depremzedeler için Sierra Leone’da Kur’an-ı Kerim okundu

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için dua edildi.

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için dua edildi. Wellington Müslümanlar Birliğince düzenlenen ve başkentteki 75 camiden imamların iştirakiyle düzenlenen programa, çok sayıda öğrenci ve davetli katıldı. Programda, depremzedeler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve hatim indirildi.Türkiye'nin Freetown Büyükelçisi Sibel Erkan, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden bu yana Sierra Leone devleti ve halkının Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti.Ülkede daha önce Birleşik İmamlar Konseyince başkentteki Hz. İsa Camisi'nde depremzedeler için dua edildiğini aktaran Erkan, "Türk şirketi Summa'nın inşa ettiği Sierra Leone'nin ilk modern havaalanının açılış töreni, depremlerde ölen vatandaşlarımız için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı." dedi. Erkan, Sierra Leone halkına ve kanaat önderlerine duyarlılıklarından dolayı şükranlarını sundu.

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