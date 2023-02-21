"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ŞUBAT 2023 SALI - YIL: 53

Depremzedeler için Ukrayna'dan gönderilen yardım tırı yola çıktı

21 Şubat 2023, Salı 03:13
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sürdüğü Ukrayna'nın Harkiv kentinden, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedeler için insani yardım tırı yola çıkıyor.

Ukrayna'nın Harkiv Belediyesince kardeş şehir Gaziantep için toplanan 22 ton insani yardım, Türkiye'ye gönderiliyor.

Harkiv'de bir depoda, Harkiv Belediye Başkanı Igor Terekhov'un de katıldığı törenin ardından toplanan yardımlar tıra yüklendi.

Terekhov, Gaziantep ile Harkiv'in iki kardeş şehir olduğunu söyledi.

Gaziantep'in zor günlerde Harkiv'in yanında durduğunu vurgulayan Terekhov, "Bu şehirden çok güçlü yardımlar aldık. Şimdi zor günler yaşayan şehre yardım etme zamanıdır. Ukrayna halkı ve Harkiv, bugün Gaziantep'e gidecek insani yardımı topladı. Bu, dostane ilişkilerimizin iyi bir işaretidir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, savaşın bitmesinden sonra Harkiv şehrinin onarım ve restorasyon çalışmalarını gerçekleştireceğini belirten Terekhov, bunun için Türkiye'ye minnettar olduklarını dile getirdi.

Toplanan 22 ton insani yardımda gıda ürünleri, elektrik sobası, kıyafet, hijyenik malzemeler gibi ürünlerin yer aldığını aktaran Terekhov, "Bu, bizim ilk yardımımız. Gaziantep Belediye Başkanı'yla iletişim halindeyiz ve gerekirse tekrar yardım toplayıp göndereceğiz." dedi.

AA

Okunma Sayısı: 169
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde deprem: 3 kişi vefat etti, 213 kişi hastanelere sevk edildi - 32 artçı yaşandı

    Norveç'teki Boşnak Müslümanlar da depremzedeler için seferber oldu

    Acınız acımızdır

    Hikmet, Uyarı ve Rahmetin İç İçe Olduğu Tecelli: Deprem bir uyarıdır

    Hatay merkezli depremle ilgili ABD'den açıklama

    'Antakya fayı kırıldı'

    'Hatay'daki barajlarda güvenliği tehdit eden bir durum yok'

    Yunanistan'dan AB'ye Türkiye'ye destek çağrısı

    'Çin, Rusya ile ittifak yaparsa bir dünya savaşı çıkacaktır'

    'Türkiye'den tarif edilemez özel duygularla döndüm'

    Şimdi öğrenciler ne yapsın?

    Zemin sert, binalar yığma

    Malatya'da tutuklu sayısı 28'e yükseldi

    Deprem anında evler sürüklendi

    Hatay - Defne'de 6,4, Samandağ'da 5,8 büyüklüğünde 2 deprem kaydedildi

    'Uyardık, cevap alamadık'

    Beklenen afet sadece izleniyor

    Gecikmenin vebali kimde?

    'Kıyamet gibiydi, her yer yıkılmıştı'

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    Öyle bir musibetten çekininiz ki...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Hukuk fakülteleri, zelzele ve siyaset
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Risale-i Nur’un medyadaki dili
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bu gazeteyi kim ayakta tutuyor?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde deprem: 3 kişi vefat etti, 213 kişi hastanelere sevk edildi - 32 artçı yaşandı
    Raşit YÜCEL

    21 Şubat bir başlangıç değildi
    Mehmet KARA

    19080 gündür hak, hukuk, adalet dedik
    Nejat EREN

    İnançsızlık tamiri zor bir yara

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.