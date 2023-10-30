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30 EKİM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

‘Derhal insanî ateşkes talep ediyoruz’

30 Ekim 2023, Pazartesi
UNICEF İCRA DİREKTÖRÜ CATHERİNE RUSSEL, İSRAİL’İN SALDIRILARININ ARDINDAN, “GAZZE’DE DURUM KORKUNÇ, DERHAL İNSANİ ATEŞKES TALEP EDİYORUZ” DEDİ.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russel, İsrail’in saldırılarının ardından açıklama yaptı. UNICEF İcra Direktörü Russel, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, “Herhangi bir çocuğun öldürülmesi veya esir alınması rezalettir. Durması gerekiyor.” ifadelerini kullandı. UNICEF’in Gazze Şeridi’nde sadece birkaç çalışanıyla irtibatta olduğunu vurgulayan Russel, “Gazze’deki durum korkunç. Tekrar söylüyoruz, derhal insani ateşkes ve güvenli erişim talep ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

 

Guterres çağrısını tekrarladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gurerres, İsrail’in Gazze’ye saldırılarıyla ilgili “insani ateşkes sağlanması” yönünde yeniden çağrıda bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres X platformundan art arda iki ayrı paylaşım yaptı.

Guterres, “Gözümüzün önünde bir insani felaketin yaşandığı Gazze’de, rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması ve insanların dramatik ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde yardım sağlanmasıyla birlikte derhal insani ateşkes sağlanması yönündeki çağrımı yineliyorum.” ifadesini kullandı.

“Orta Doğu’da en azından insani bir duraklamanın gerekliliği konusunda büyüyen bir fikir birliği beni cesaretlendirdi” değerlendirmesinde bulunan Guterres, bununla birlikte İsrail’in “insani hedefleri baltalayan bombardımanlarının benzeri görülmemiş şekilde artması” karşısında şaşkın olduğunu belirtti. Guterres, bu durumun acilen “tersine çevrilmesi” gereğini kaydetti.

 

AA

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