Derne’de durum içler acısı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, Libya’nın doğusunu vuran selden en çok etkilenen kent Derne’deki durumun içler acısı olduğunu belirtti.

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