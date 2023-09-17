Derne’de durum içler acısı

17 Eylül 2023, Pazar 23:51
Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, Libya’nın doğusunu vuran selden en çok etkilenen kent Derne’deki durumun içler acısı olduğunu belirtti.
Libya'ya acil yardım çağrısı
Derne kentini ziyaret eden Bathily, X sosyal medya platformundan gördüklerine ilişkin paylaşımda bulundu. Derne’de selin meydana getirdiği yıkım ve can kaybının boyutunu yakından görme fırsatı bulduğunu aktaran Bathily, “Durum içler acısı. Yaşanan kriz Libya’nın kapasitesini, siyaseti ve sınırları aşıyor.” ifadesini kullandı. Bathily, BM’nin, ihtiyaç sahiplerine gereken yardımı sağlamak için Libya’daki yerel makamlarla ve sahada görev yapan yardım kuruluşlarıyla işbirliği içinde olduğunu kaydetti.
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AA
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