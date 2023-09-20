Derne salgın riski altında

Libya’nın doğusunu vuran sel felaketinden en çok etkilenen Derne kentinde enkaz altındaki cesetlerin çürümeye başlaması ve kanalizasyon suyunun içme suyuna karışması salgın hastalık tehdidini gün geçtikçe artırıyor.

Libya Hastalıklarla Mücadele Merkezi Müdürü Haydar es-Saih’in açıklamasına göre, Derne’de kanalizasyon suyunun içme suyuna karışması nedeniyle 150 zehirlenme vakası tespit edildi. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’ne (OCHA) göre 10 binden fazla insanın hala kayıp olduğu Derne’de, yerel medya ve sahadaki aktivistler, kurtlanmış hayvan leşlerinin çokça görüldüğü kent sokaklarında çürümüş ceset kokusunun hakim olduğunu aktarıyor. İçme suyunun kirlenmesi sonucu özellikle çocuklarda görülen ishal vakalarında kısa sürede yaşanan artış da sel felaketinin yaşandığı bölgelerdeki salgın tehlikesini gözler önüne serdi. Libya Hastalıklarla Mücadele Merkezi de Derne’deki içme suyunun kullanıma uygun olmadığını ve başka su kaynakları bulunması gerektiğini açıkladı. AA

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