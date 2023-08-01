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1 AĞUSTOS 2023 SALI - YIL: 54

Dev "X" logosu, şikayetler üzerine kaldırıldı

01 Ağustos 2023, Salı 11:12
Twitter'ın San Francisco'daki genel merkez binasının üzerindeki dev, parlak X logosu bölge sakinlerinin şikayetiyle kaldırıldı.

Sosyal medya şirketi Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın genel merkezdeki Twitter'ın logosunu "X" ile değiştirmesinin yankıları sürüyor.

San Francisco şehri Yapı Denetim Dairesi, bölge sakinlerinden izinsiz yapılan logo değişikliğine dair 24 şikayet dilekçesi aldığını açıkladı.

Yetkililer, halkın, "X" logosunun güvenli olmadığı ve etrafa yaydığı ışık nedeniyle şikayet ettiğini kaydetti.

Twitter'ın genel merkezindeki logo değişikliğine dair şikayetler ve izin tartışmaları sürerken, klasik "kuş" logosu yerine konulan "X" işareti kaldırıldı.

San Francisco şehir yönetimi, daha önce de Twitter'a "verilen tabela iznini ihlal" gerekçesiyle soruşturma açmıştı.

Musk, Twitter’ın logosunu değiştirmişti

Twitter'ın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, sosyal medya platformunun klasik "kuş" logosunu "X" harfi ile değiştirmişti.

Twitter hesabının açıklamasına "X.com" yazan Musk, "X.com" adresinin artık "twitter.com"a yönlendirdiğini açıklamıştı. ​​​​​​​

SpaceX ve Tesla'nın da sahibi Musk, Twitter'ı Ekim 2022'de satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti.

AA

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  • Hüseyin İlhan

    1.8.2023 11:42:16

    Kişi şahsi mülkü ve üzerine X sembolünü koyarken çok ışıklı ve mahalin verdiği izne riayet etmediğ nedeniyle iptal edilirken,ülkemizde ise vatandaşın ata mirası tapulu mülkü 6360 sayılı kanun nedeniyle katakulli yapılarak bazı belediyelere geçiriliyor ve milyarlarca liralık hak gaspları yapılıyor. Cumhurun başı denen şahsa şikayete giden köylü için ise Cumhurun başı 'o belediye kime ait,diyerek resmen tarafgirlik,partizanlığın şahikasını göstererek tescilliyor. Vaaah vah ülkem.Nerede yaradanın emrine,veda hutbesindeki efendimiz SAV'min ikazına,İnsan hakları evrensel beyannamesindeki kaideye ve ülke anayasasının 'mülkiyet hakkı kutsaldır,ibarei ve şartına uymak.

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