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11 EYLÜL 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

“Diktatörlük”lere silah İsrail’den

11 Eylül 2023, Pazartesi 00:26
İsrail’in, uluslararası kararlara göre iş yapması yasak olan uluslararası kuruluşlarla gerçekleştirdiği silah anlaşmaları, aralarında eski güvenlik personeli ve muhalif siyasetçilerin de bulunduğu bazı İsraillilerin gündeminin ilk sırasında yer aldı.

İsrail, son istatistiklere göre, nüfusuna oranla silah ihracatında dünyada birinci sırada yer alıyor. Silah satışı anlaşmalarının bir kısmının “diktatörlük” ülkeleri veya yöneticileriyle ya da İsrail’le diplomatik ilişkisi olmayan ancak dolaylı güvenlik ilişkisi olan taraflarla yapılıyor olması dikkat çekiyor. Independent Türkçe’nin haberine göre, Eritre’ye İsrail silahlarının gönderildiği ve çeşitli anlaşmaların yapıldığı gizli güvenlik ilişkileri ortaya çıktı. Bu ülkede İsrail askeri üssünün olduğu ve İsrail Donanmasının Kızıldeniz’deki Eritre karasularında operasyonlar yürüttüğü de aleniyet kazandı. İsrail bu ilişkinin açığa çıkmaması için anlaşmaları yabancı şirketler adı altında yürütüyor. Bu anlaşmalara aşina olan İsrailli kaynaklara göre, iki ülke arasındaki ilişkiler, İsrail’in Eritre’de dinleme sahaları kurması noktasına kadar derinleşti ve böylece Tel Aviv’e bölge ülkeleri hakkında istihbarat bilgisi edinme özgürlüğü tanındı.

Haber Merkezi

 

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