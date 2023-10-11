Din savaşını tetikliyor

Gazze’deki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, İsrail’in ibadethane ve sivil mekanları hedef alarak “bölgede bir din savaşını tetiklediği” uyarısında bulundu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in hava saldırılarının hem dini hem de uluslararası kanunları ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında birçok caminin yanı sıra Vakıflar Bakanlığı ile bakanlığa bağlı Kur’an-ı Kerim Radyosu merkezinin yıkıldığı aktarıldı. İsrail saldırılarının, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni ihlal ettiğine dikkati çekilen açıklamada, “Mukaddes ibadethaneleri hedef alan bu suçlar, bölgedeki tüm tarafları, Siyonist işgalin sonuçlarını kaldıramayacağı açık bir din savaşına itmektedir.” değerlendirmesinde bulunuldu. İsrail’e sivil mekanlar ile ibadethanelere yönelik saldırıları nedeniyle uyarıda bulunulan açıklamada, “(İsrail) Camileri, tüm ibadethaneleri ve dini merkezleri hedef almayı derhal bırakmalıdır” denildi. Açıklamada, uluslararası topluma hitaben de “Tüm uluslararası ve İslami kurumları Gazze Şeridi’ne yönelik Siyonist saldırıyı durdurmak, savunmasız sivillere, camilere ve ibadethanelere yönelik saldırılarının bedelini ödetmek için acil müdahale etmeye ve pratik adımlar atmaya çağırıyoruz” ifadesi kullanıldı. Haber Merkezi

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