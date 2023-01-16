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16 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Dinleme skandalı büyüyor: ''Yunan istihbaratı Yunanistan Genelkurmay Başkanı'nı dinledi'' iddiası

16 Ocak 2023, Pazartesi 11:59
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un Yunanistan İstihbarat Teşkilatı (EYP) tarafından dinlendiği ve bu dinlemenin ulusal güvenlik amacıyla değil, özel yaşamı hakkında bilgi toplamak için yapıldığı ileri sürüldü.

Yunanistan'da yayımlanan Documento Gazetesinin haberinde, Floros'un EYP tarafından yapılan dinlenmesine ilişkin raporda, 1 milyon 200 bin avroluk bir evi satın alırken evin tutarının yarısını kayıt dışı ödediğinin belirtildiği iddia edildi.

Raporda ulusal güvenlikle ilgili herhangi bir değerlendirme bulunmadığı kaydedilen haberde, "Floros, sadece telefon dinlenmesi ile takip edilmedi. EYP, özel yaşamı hakkında daha geniş bir takip ve bilgi toplama yoluna da gitti." ifadeleri kullanıldı.

Raporda Floros'un Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos ve genelde siyasetçilerle arasının iyi olmadığına dikkat çekildiği, raporun Haziran 2022'de Başbakanlığa da sunulduğu ileri sürüldü.

Haberde Floros'un Yunanistan'ın İsrail'den tedarik etmeyi düşündüğü silah sistemlerine ilişkin konuşmaların da yer aldığı iddia edildi.

Ana muhalefet iddiaların aydınlatılmasını istedi

Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak SYRIZA, Başbakan Kiryakos Miçotakis'ten, Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin önde gelen isimlerinin neden dinlendiğini açıklamasını istedi.

Açıklamada, "EYP'nin, Genelkurmay Başkanı'nı, ulusal güvenlik sembolünü ve silahlanma programlarının başındaki ismini dinlemesinin sebebi nedir?" ifadeleri yer alırken, iddiaların aydınlatılması talep edildi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından iddialara yalanlama

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, iddialar, "ülke için özellikle kritik bir dönemde, Genelkurmay Başkanının ahlaki prestijini zedelemeye çalışmak" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Floros'un ve ailesinin mal varlığının yasaların öngördüğü şekilde resmi makamlarda kayıtlı olduğu savunularak, mali konulardaki iddialar için "iftira" yorumu yapıldı.

Şantaj iddiaları

SYRIZA Sözcüsü Popi Çapanidu ise yaptığı açıklamada "Floros, verdiği yanıtla, EYP tarafından dinlendiğini reddetmiyor. Bize söylediği tek şey, iddiaların kendisini dinleyenlerle arasındaki güven ilişkisini bozmayacağı. Umarız yakın zamanda bunun bir güven ilişkisi mi şantaj ilişkisini mi olduğunu anlarız." ifadelerine yer verdi.

Dinlemelere ilişkin iddiaları yanıtlaması için Başbakan Miçotakis'e çağrıda bulunan Çapanidu, "Floros'u ulusal güvenlik için mi dinlediniz yoksa milyonlarca avroluk silah programlarıyla ilgili kararlarında şantaj yapmak için mi?" dedi.

Hükümet Sözcüsü Yanni İkonomu ise iddiaları reddederek hükümetin, Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin ileri gelenlerine güveninin tam olduğunu savundu.

Dinleme Skandalı

Yunanistan'da dinleme skandalı, nisanda Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunda casus yazılım programı "predator" tespit edilmesinin ardından gündeme gelmişti.

​​​​​​​Yunan basınında çıkan haberlerde, içlerinde eski Başbakan Andonis Samaras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da bulunduğu çok sayıda önemli siyasi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının telefonlarının dinlendiği ileri sürülmüştü.

AA

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