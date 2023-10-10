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10 EKİM 2023 SALI - YIL: 54

Dış destek İsrail’i daha da azdırıyor

10 Ekim 2023, Salı 00:46
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail’in arkasındaki uluslararası desteğin onu daha fazla suç işlemeye teşvik ettiğini söyledi.

Filistin Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye’nin İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile Filistin ve İsrail’deki son gelişmeler hakkında telefonda görüştüğü kaydedildi. İsrail’in arkasındaki uluslararası desteğin onu daha fazla “suç işlemeye” teşvik ettiğini belirten Iştiyye, “yaşananların tüm sorumluluğunun, nefret, şiddet ve kışkırtıcı bir atmosfer oluşturan ve uluslararası hukuku ihlal eden İsrail’e ait” olduğunu vurguladı.

Iştiyye, Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik ablukanın devam etmesi, şehir, kasaba, köy ve kamplara saldırılması, kutsal mekanların çiğnenmesi, ibadet eden Müslüman ve Hıristiyanlara yönelik saldırıların devam etmesi sonucu doğabilecek sorunlar konusunda defaatle uyarıda bulunduklarını belirtti. Iştiyye, uluslararası topluma, Gazze saldırılarının durdurulması ve Filistin halkının haklarının verilmesi için yeni bir siyasi yol haritası belirlenmesi çağrısında bulundu.

Ben Gurion Havalimanı’na roket saldırısı

Kassam Tugayları, Telegram’dan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in, Gazze’de sivillere yönelik saldırılarının devam etmesine cevap olarak, Ben Gurion Havalimanı’na roket saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca “Aksa Tufanı” kapsamında Askalan kentine de 100 roket atıldığı ifade edildi. İslami Cihad’ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de yaptığı açıklamada, Tel Aviv ve Askalan’ın roketlerle vurulduğunu belirtti. Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin orta kesiminde “Büyük Tel Aviv”i de içine alan bölgede sirenlerin çaldığı belirtildi. İsrail Kanal 12 Televizyonu da Gazze’den Askalan’a çok sayıda roket atıldığını doğruladı. Yediot Ahranot gazetesi ise Gazze’den atılan bir roketin Askalan’da bir binaya isabet ettiğini geçti. İsrail tarafı, Ben Gurion’a yapılan saldırıyı ve roketlerin havaalanına isabet edip etmediğini henüz doğrulamadı.

1000 ton patlayıcı kullanıldı

İsrail ordusu, 7 Ekim’den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında 1000 tondan fazla patlayıcı kullandığını duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, önceki akşam saatlerinden bu yana Gazze Şeridi’ne her birine onlarca savaş uçağının katıldığı 4 hava saldırısı düzenlendiği ve 800’den fazla noktanın hedef alındığı kaydedildi. Açıklamada, Beyt Hanun’da Hamas’a ait noktalar ve bölgenin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi’nin yanı sıra operasyonların sürdüğü Cebaliye’deki askeri altyapılar ve bir cami gibi Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerinde bazı noktaların vurulduğu ifade edildi. Saldırılarda yüzlerce Filistinlinin öldüğünün tahmin edildiği ve sınırı aşarak yakınlardaki yerleşim birimlerine sızan onlarca Hamas mensubunun yakalandığı aktarıldı.

Kudüs/Gazze - aa

AA

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