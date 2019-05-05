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5 MAYIS 2019 PAZAR - YIL: 50

Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in saldırılarını şiddetle kınıyoruz

05 Mayıs 2019, Pazar 09:29
Türkiye, İsrail'in Gazze'de Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu binayı vurmasına sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarına karşı uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yapıldı. 

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in Gazze'de dünden bu yana çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine veya yaralanmasına neden olan ve Anadolu Ajansının binasını da hedef alan ayrımsız saldırılarını şiddetle kınıyoruz. İsrail'in orantısız eylemleriyle bölgede tırmanan gerginliğin azaltılması için uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz."

AA

Etiketler: dışişleri bakanlığı, filistin, israil
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  • Ali Galip

    5.5.2019 12:14:23

    Siz sadece kınarsınız, o da, sözde. Ticarete devam.

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