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19 EYLÜL 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Divan kararını İsrail’e uygulatın

19 Eylül 2024, Perşembe 17:48
BM uzmanları, UAD’nin İsrail’in Filistin topraklarını işgalini hukuka aykırı ilan eden danışma görüşüne atıfta bulunarak, söz konusu karara uyması için devletlere çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden (OHCHR) uzmanların yaptığı açıklamada, UAD’nin, İsrail’in Doğu Kudüs dahil Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ni kapsayan Filistin topraklarını işgalinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ilan eden ve İsrail’in eylemlerinin ilhak anlamına geldiğini vurgulayan kararının üzerinden 2 ay geçtiği anımsatıldı. Açıklamada, UAD’nin, İsrail’in hukuka aykırı işgaline ilişkin olarak devletlerin ve uluslararası örgütlerin sorumlulukları konusunda kesin talimatlar verdiğine işaret edilerek, mahkemenin söz konusu kararına uyması için devletlere çağrıda bulunuldu. UAD’nin kararının temsil ettiği değişim karşısında, ülkelerin felç olduğuna dikkat çekilen açıklamada, devletlerin, yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli adımları atma konusunda isteksiz veya aciz göründüğü kaydedildi.

Silah ambargosu uygulanmalı

İşgal altındaki Filistin topraklarının fiziksel karakterinde, demografik ve kurumsal yapısında veya statüsünde herhangi bir değişikliği tanımaktan kaçınılması gerektiği vurgulanan açıklamada, “Devletlerin, İsrail ile olan tüm diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkilerini, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuksuz varlığını desteklemediklerinden ya da buna yardım ve destek sağlamadıklarından emin olmak için derhal gözden geçirmeleri gerekiyor.” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistin halkının, Filistin devletinin tanınması da dahil olmak üzere, kendi kaderini tayin hakkını tam olarak kullanabilmesi ve gerçekleştirebilmesi için tüm tedbirlerin alınması gerektiği belirtilerek, İsrail’e yönelik tam bir silah ambargosu uygulanması çağrısında bulunuldu. İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuksuz varlığına katkıda bulunabilecek ekonomik ilişkilerin, ticari anlaşmaların ve akademik ilişkilerin iptal edilmesinin istendiği açıklamada, işgale ve “apartheid rejime” yardım edebilecek tüm yerli ve yabancı kuruluşların ve bireylerin mal varlıklarının dondurulması dahil çeşitli yaptırımlar uygulanması talep edildi.

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Filistin’in ilk teklifi BM’de kabul edildi

Filistin’in BM Daimi Temsilciliği, mayıs ayında BM Genel Kurulu’nda yapılan oylamayla kazandığı ilave hakların ardından Genel Kurula ilk karar tasarısını sundu.

Tasarı “İşgal altındaki Doğu Kudüs ve işgal altındaki Filistin topraklarının geri kalanındaki yasa dışı İsrail eylemleri” başlıklı acil özel oturumda oylandı. İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında mevcudiyetini 12 ay içinde sonlandırması talep edilen ve 40’tan fazla ülkenin eş sunucu olduğu karar tasarısı 14’e karşı 124 oy ile kabul edildi. İsrail’in UAD kararları uyarınca işgale son vermesinin talep edilmesinin yanı sıra yeni yerleşim yeri faaliyetlerini sonlandırması ve tüm yerleşim yerlerinden çekilmesi istenilen karar tasarısında, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında neden olduğu zararı da telafi etmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

AA

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