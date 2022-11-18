Doğu Afrika jeotermale güveniyor

Etiyopya’nın ana enerji kaynağı olan hidroelektrik iklim değişikliğinin etkisiyle istikrarsız hale geldi. Ancak ülke devasa bir jeotermal potansiyeline sahip. Yaklaşık 10 bin megavatlık bir elektrik enerjisi potansiyeli var.

Dünyanın en büyük yedinci jeotermal enerji üreticisi olan Kenya, Doğu Afrika bölgesinde çığır açıyor. Büyük Doğu Afrika Rift Vadisi’nde tektonik plakalar, aşırı ısınmış buharı Dünya’nın yüzeyine doğru iterek, bir araya gelmeye ya da ayrılmaya zorluyor. Kenya’yı dünyada öne çıkaran işte bu buhar ve bu jeotermal güç.

Japonya ve diğer uluslararası ortakları jeotermal enerjisini geliştirmek için on yıllardır Kenya ile birlikte çalışıyor. Olkaria bölgesinde Hell’s Gate Ulusal Parkı’nın kenarında, yaklaşık 800 megavat üretim yapan 5 enerji santrali var. Bu bir yılda 4 milyondan fazla evin enerji ihtiyacını karşılamak için yeterli bir üretim miktarı. Bu jeotermal enerji, aynı zamanda hidroelektrik enerjisine de güvenen Kenya’nın iklim değişikliğinin etkileriyle daha iyi başa çıkabileceği anlamına geliyor.

Büyük bir kuraklık var

Olkaria’da jeotermal kaynak geliştiricisi Cyrus Karingiti, “Uzun süredir, son üç yıldır bizimle olan çok büyük bir kuraklık var ve Kenya’daki jeotermal enerji sayesinde ülke enerji üretimi açısından kuraklığın etkisini hissetmedi. Jeotermal potansiyelimiz 23 sahadan 10 bin megavat. Bugüne kadar kurduğumuz şey sadece iki sahadan sağlanıyor, burada Olkaria ve Eburru’daki küçük bir tesisten. Henüz kullanılmamış devasa bir potansiyelimiz var. Şu an yüzde birine bile dokunduğumuzu düşünmüyorum.” şeklinde konuşuyor. Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı JICA’nın Kenya ile ilişkileri onlarca yıl öncesine dayanıyor. Japonya Olkaria’ya 852 milyon dolar değerinde yatırım yaptı. JICA Kenya Baş Temsilcisi İwama Hajime, “Kendi kaynaklarını kullanabilirler. Enerji ithalatına gerek yok. Jeotermal enerji oldukça ucuz ve karbon emisyonu olmayan temiz bir enerji.” diyor.

Jeotermal fırsatları

Etiyopya yaklaşık 10 bin megavatlık jeotermal potansiyeli barındırıyor. Jeotermal fırsatları Afrika’nın Rift Vadisi boyunca uzanıyor. Etiyopya’nın Aluto Langano bölgesinde yapım aşamasında bir jeotermal enerji santrali var. Etiyopya’nın ana enerji kaynağı olan hidroelektrik iklim değişikliğinin etkisiyle istikrarsız hale geldi. Ancak ülke devasa bir jeotermal potansiyeline sahip. Yaklaşık 10 bin megavatlık bir elektrik enerjisi potansiyeli var.

Doğu Afrika’nın muazzam yeraltı ısısı, yeşil bir enerji devrimini destekliyor ve yüzde yüz yerli yenilenebilir enerjiye giden yolda ülkelere öncülük ediyor.

(euronews)