"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ARALIK 2023 SALI - YIL: 54

Doğu Kudüs'te yeni yasa dışı yerleşim planlıyor

05 Aralık 2023, Salı 18:07
İsrail yönetiminin, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılardan istifade ederek, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim yeri inşası planladığı belirtildi.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Ir Amim'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının dün Doğu Kudüs'ün Sur beldesinde 1792 konutun inşası için "Aşağı Kanal" adındaki yerleşim yeri projesini onayladığı ifade edildi.

Bunun 2012'deki Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim biriminden bu yana tamamı Doğu Kudüs toprakları üzerinde kurulu ilk yerleşim planı olacağı aktarılan açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni yerleşim yeri inşası için Gazze'deki saldırılardan istifade ettiği vurgulandı.

Yeni yerleşim yerinin, Filistin'in Ummu Tuba Mahallesi bitişiğindeki 186 dönüm arazi üzerine 1792 konut inşasını içerdiği kaydedilen açıklamada, projenin hayata geçirilmesi halinde Kudüs'ün politik geleceğine tehlikeli yansımaları olacağına ve Doğu Kudüs'ün güney hattı boyunca İsrail yerleşim birimlerini genişleteceğine işaret edildi.

İsrail, 26 Şubat 2023'te Ürdün'ün Akabe kentinde, 19 Mart 2023'te de Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Filistin, Ürdün, ABD ve Mısır'ın katılımıyla düzenlenen toplantılarda yerleşim faaliyetlerini bir süreliğine durdurmayı kabul etmişti.

İsrail'in verdiği sözlere rağmen, 2023'te yerleşim faaliyetleri son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'teki hakimiyeti ve burada inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

AA

Okunma Sayısı: 199
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze’nin yüzde 80’inden fazlası yerinden oldu

    Nazlı Ilıcak yine cezaevine girdi

    Zulmü kanıksamak, zulme ortak olmaktır

    Netanyahu görevi bıraksın

    AB: İsrail Gazze’de katliam yapıyor

    Doğu Kudüs'te yeni yasa dışı yerleşim planlıyor

    Beyaz Saray'ın Gazze'deki katliam karşısındaki sessizliği devam ediyor

    DSÖ'den İsrail'e bir çağrı daha: Bu karardan geri dön

    Netanyahu derhal görevini bırakıp evine dönmeli

    İran, ''hava kirliliği'' sebebiyle yüz yüze eğitime başlayamıyor

    Avrupa Birliği: Gazze'de "katliam" yaşanıyor

    Yüzlerce Filistinli, Mısır sınırı yakınlarında

    İş dünyasında kırmızı alarm

    Türkiye istikametini kaybetti

    Cambaz olsanız bu parayla geçinilmez

    İsrail, hapishaneleri diriler mezarlığına çevirdi

    UCM “savaş suçu” incelemelerini hızlandıracak

    İsrail Gazze’ye 10 dakikada bir hava saldırısı gerçekleştirdi

    Fenerbahçe'yi rahatlatan 3 puan

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasi maskeli tek adam rejimi
    Genel

    İş dünyasında kırmızı alarm
    İbrahim Aktaşcı

    Havuz probleminde boğulmak!
    Risale-i Nur'dan

    Ey insan, düşün! Sen alâküllihal öleceksin
    Süleyman KÖSMENE

    Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya mı çalışalım?
    Abdil YILDIRIM

    Kalbin tozunu almak
    Ahmet Said Aydil

    Zulmün gözü neden kör – 2
    Faruk ÇAKIR

    Sudan yolundaki israf
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.