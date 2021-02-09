Doğu Türkistan’a neden körsünüz?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Doğu Türkistan’da yaşanan Çin zulmüne dikkat çekmek için kürsüye mavi kurdeleyle çıktığını belirterek, “Gayrimüslümler Uygur Türklerine sahip çıkıyor, biz çıkamıyoruz. Ümmet, ümmet diye sokaklarda gururla gezenler, Mısırda Rabia’ya, Filistin’e ağlarken Doğu Türkistan’da kandaşlarına zulüm yapılırken, Türk kızlarına tecavüz edilirken neden kör olursunuz? Yazıklar olsun, bu mudur dünyaya korku salan Türkler?” dedi.

Özkan, “Doğu Türkistan’daki Uygur Türkleri, Türkiye’ye olan sevgilerini dile getiremedikleri için ‘Güneş bizim için batıdan yükselecek’ derler ve üstü örtülü bir şekilde Türkiye’ye olan güvenlerini belirtirler! Onların güvenlerini boşa çıkarmayalım. Merak etmeyin güneş yakında doğacak” ifadelerini kullandı. İstanbul - Anka

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