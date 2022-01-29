Doktorlar da gıda için dileniyor

Etiyopya’nın kuzeyinde yer alan ve savaşla sarsılan Tigray bölgesinde bazı hemşirelerin ve doktorların da açlıkla mücadele ettiği ortaya çıktı.

BBC’ye konuşan bir doktora göre bölgenin en büyük hastanesindeki kimi hemşireler ve doktorlar da yiyeceğe ulaşmak için dilencilik yapmak zorunda kalıyor. Sekiz aydır tıp çalışanlarına hiçbir ödeme yapılmaması, doktorların ve hemşirelerin ailelerini geçindirmek için başka yöntemler aramasına yol açıyor. Birleşmiş Milletler’e göre Tigray’daki 2,2 milyon kişi ciddî bir şekilde açlık sınırında.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı’na (WFP) göre hamile kadınların ve emziren kadınların yarısı yetersiz beslenme şartlarında yaşıyor. Aylardır süren savaştan Tigray ve iki diğer bölge ciddi bir şekilde etkileniyor. WFP’ye göre dokuz milyon kişinin gıdaya ihtiyacı var. Tigray, ülkenin geri kalanından koparıldığı için tıbbî malzemelere erişilemiyor; bankalar da kapalı olduğundan insanlar birikimlerine ulaşamıyor. BBC’ye konuşan bir doktor ise son yedi aydır dağıtılan yiyecek paketleri kuyruğuna doktorların ve hemşirelerin de girdiğini anlattı.

Haber Merkezi