Donbas'ta tansiyon düşmüyor: Rusya yanlılarının saldırısında bir Ukrayna askeri daha öldü

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, Rusya yanlısı ayrılıkçıların dün açtığı ateş sonucu bir Ukraynalı asker öldü, bir asker yaralandı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ayrılıkçıların dün 5 kez ateşkes ihlalinde bulunduğu bildirildi. Ayrılıkçıların Donbas'ın Piski, Zolotoye-4, Travneve, Pavlopil ve Novoluganska bölgelerinde ateş açtığı ifade edilen açıklamada, saldırılar sonucu bir Ukrayna askerinin öldüğü, bir askerin yaralandığı kaydedildi. Donbas krizi Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti. Ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi öldü. AA

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