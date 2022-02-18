"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ŞUBAT 2022 CUMA - YIL: 52

Donbas'tan Rusya’ya tahliye edilenlere Putin’den 'para desteği' talimatı

18 Şubat 2022, Cuma 18:00
Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde yönetimler, bölgedeki sivillerin Rusya'ya tahliye edileceklerini açıkladı.

Donbas'ta bulunan Donetsk ve Lugansk'ta sözde yönetimlerin temsilcileri, Ukrayna'nın bölgeye yönelik saldırı hazırlığında olduğunu öne sürdü.

Bölgede artan gerginlik nedeniyle sivil vatandaşların Rusya'nın Rostov şehrine tahliye edilmesine yönelik karar aldıklarını ifade eden yetkililer, "eli silah tutan" erkeklerin ise bölgede kalmalarını talep etti.

Putin’den "Donbas'tan Rusya’ya tahliye edilenlere para desteği" talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas’tan Rostov’a tahliye edilecek kişilere 10 bin ruble verilmesi talimatı verdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Donbas’tan Rusya’nın Rostov bölgesine tahliye edilen kişilere ilişkin bazı detaylar paylaştı.

Rusya Acil Durumlar Bakan Vekili Aleksandr Çupriyan’ın bölgeye gittiğini belirten Peskov, "Putin, tahliye edilecek her sığınmacıya 10 bin ruble verilmesi, konaklama ve sıcak yemek imkanlarının sağlanması talimatı verdi." ifadesini kullandı.

Ukrayna’nın doğusunda 2014’te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 107
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bir yıl sonra BİK’e atama yapıldı

    6 partinin Ankara il başkanları: Yuvarlak masa “biz” demek

    Oğlum şahitlik yapmasın diye öldürüldü

    Afgan halkı perişan

    Eğitim sistemi savruluyor

    Putin: Müzakereye hazırız

    Son 24 saatte 264 kişi vefat etti, 87 bin 411 kişinin testi pozitif çıktı

    Tanju Özcan’a mahkeme “dur” dedi

    ABD'de salgın sebepli ölü sayısı 932 bine yaklaştı

    Konut satışlarında son durum? En çok ve en az hangi illerde satış yapıldı?

    6. dalgayı yaşayan Japonya 'kademeli normalleşme'ye geçiyor

    Evlat nöbetinde 900. gün: "Ekmek almaya gönderdim, 8 yıldır haber alamadım"

    Rusya: Askeri birlikler Ukrayna sınırından çekilmeye devam ediyor

    Afganistan'da kuyuya düşen çocuktan acı haber

    Ukrayna Silahlı Kuvvetleri: Rusya yanlısı ayrılıkçılar 60 kez ateşkesi ihlal etti

    ABD Sözcüsü Price: Lavrov, Blinken'ın görüşme talebini kabul etti

    AB'den Ukrayna'daki anaokulu saldırısına sert tepki

    15 Temmuz ve BAE soruları

    Akaryakıtta KDV kaldırılmalı

    28 Şubat zihniyetini AKP ve MHP temsil ediyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hangi vicdan buna dayanabilir?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İlk ziyaretimiz DP’ye: İstanbul’da Millet İttifakı
    Genel

    15 Temmuz ve BAE soruları
    Şükrü BULUT

    Yeni Asya Millet İttifakı’nı destekliyor
    Ahmet BATTAL

    Dün dündür, bugün yarındır
    Süleyman KÖSMENE

    Hayrın ve şerrin Allah’tan olması
    Risale-i Nur'dan

    İnkılâpla yapılan tahribatları tamire çalışsanız
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Düstûrlardan bir demet
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.