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14 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Döneminde ayrıldığı UNESCO’ya yeniden katılmak istiyor

12 Haziran 2023, Pazartesi 11:22
ABD’nin, 2017 yılında eski Başkan Donald Trump döneminde ayrıldığı Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüne (UNESCO) yeniden katılmak istediği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Washington’ın UNESCO’ya yeniden katılma planını içeren talep mektubunu Dışişleri Bakanlığı Yönetim ve Kaynaklardan Sorumlu Bakan Yardımcısı Richard Verma'nın teslim ettiği belirtildi.

Açıklamada, böyle bir talebin UNESCO üyelerinin mutabakatını gerektireceği kaydedilerek, beklentilerinin UNESCO yönetiminin gelecek günlerde üyelik tekliflerini değerlendirmeye alması yönünde olduğu vurgulandı.

Daha önce Reagan döneminde çekilmişti

ABD, 1983’te eski Başkan Ronald Reagan döneminde UNESCO’dan çekilmiş ancak eski ABD Başkanı George W. Bush, yönetime geldikten 2 yıl sonra 2002’de yeniden katılmıştı.

Eski Başkan Donald Trump ise 2017’de UNESCO’nun "İsrail karşıtı tutumu" ve kurumdaki "yapısal reform ihtiyacı"nı gerekçe göstererek tekrar ayrıldıklarını beyan etmişti.

Şu anda yönetimde bulunan Başkan Joe Biden ise göreve geldiğinde UNESCO’ya katılmak niyetinde olduklarını dile getirmişti.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı John Bass, mart ayında yaptığı açıklamada, Washington’ın UNESCO’ya yeniden katılımının, ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına büyük miktarlarda yatırım yapan Çin ile rekabetinde yardımcı bir unsur olacağına inandığını kaydetmişti.

ABD’nin UNESCO’ya teklifinin detayları henüz netleşmezken Washington’ın önceki aidatlarının gecikmesi nedeniyle organizasyona borçlu olduğu ve yeniden üyelik için ödeme yapmak amacıyla Biden yönetimince 150 milyon dolar ayrıldığı ifade ediliyor.

AA

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