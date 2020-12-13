Dönmek istemiyorlar

Avrupa’da yaşayan her 5 Türkiye kökenliden biri geri dönmek isterken yüzde 72’si halen yaşadıkları ülkede kalmak istiyor.

Amerikan İlerleme Merkezi, Avrupa İlerici Çalışmalar Vakfı, Maz van der Stoel Vakfı ve Jean-Jaures vakfı tarafından Almanya, Avusturya ve Fransa’da yaşayan Türkiye kökenliler arasında yapılan araştırmaya göre Almanya’da yaşayan Türkiyeliler’den geri dönmek isteyenlerin oranı yüzde 24 ile diğerlerinden biraz daha fazla. Euronews Türkçe’nin haberine göre, araştırmanın sonucuna göre Türkiye kökenliler yaşadıkları ülkelerin Türkiye’den daha demokratik olduğunu ve yaşadıkları ülkenin Türkiye’yi daha fazla desteklemesi gerektiğini düşünüyor. Yaşadıkları ülkede kalmak isteyenlerin oranı ise yüzde 77,4 ile en fazla Hollanda’da olurken, onu yüzde 73,9 ile Fransa, yüzde 72,7 ile Avusturya takip etti, Almanya’da bu oran yüzde 68 oldu.

Okunma Sayısı: 250

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.