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10 KASIM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Dr. Mehmet Öz, rakibini tebrik etti

09 Kasım 2022, Çarşamba 20:30
ABD'nin Pennsylvania eyaletinde Senato seçimleri için Cumhuriyetçi Partiden aday olan Mehmet Öz, dün yapılan seçimler sonucunda yenilgiyi kabul etti ve rakibi Demokrat John Fetterman'ı arayarak tebrik etti.

Öz, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah John Fetterman'a aradım ve tebrik ettim. Kendisine ve ailesine hem kişisel olarak hem de ABD'nin yeni Senatörü olarak iyi dileklerde bulundum." ifadelerini kullandı.

Pennsylvania'da aday olarak yarışmanın, kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten Öz, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Öz açıklamasında, "Ülke olarak çok büyük problemlerle karşı karşıyayız ve herkesin partizan kılıçlarını bir kenara bırakarak işine odaklanması gerekiyor. İnsanları bir araya getiren cesur bir liderlik ile gerçek bir değişim oluşturabiliriz." ifadelerine yer verdi.

Bir doktor olarak her zaman insanları iyileştirmek için elinden gelenin en iyisini yaptığını kaydeden Öz, "Senatör adayı olmamdaki neden de millet olarak bir iyileşme süreci başlatma umuduydu." mesajını verdi.

Associated Press (AP), resmi olmayan sonuçlara göre, ABD'de dün düzenlenen ara seçimlerde Pennsylvania eyaletindeki Senato koltuğunu Fetterman'ın aldığını duyurmuştu.

AA

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