Dr. Usame Haddad: Osmanlı, Müslüman ve Hristiyanı ile Filistin’in onurunu savundu

Lübnan Müftülüğü İslami Vakıflar Genel Müfettişi Dr. Usame Haddad, Osmanlı Devleti’nin “Müslüman ve Hristiyanı ile Filistin’in onurunu savunduğunu” söyledi.

Haddad, başkent Beyrut’ta kentin tarihi ile ilgili düzenlenen bir konferansta Hristiyan bir tarihçinin Osmanlı Devleti’ni eleştirmesine tepki gösterdi.

Osmanlı Devleti hakkında sürekli açıklamalar yapıldığına işaret eden Haddad, “Osmanlı Devleti hakkında olumsuz şeyler duyuyoruz. Her devletin iyi ve kötü tarafları vardır. Allah’u Teala şöyle buyuruyor;'' Bir topluluğa duyduğunuz kin sizleri adil davranmamaya itmesin. Adaletli olan bu takvaya daha çok yakışandır” ifadelerini kullandı. “Bu devlete (Osmanlı) karşı düşüncelerimizde adaletli olmalıyız” diyen Haddad, şunları kaydetti: “Bazı yerlerde hata yapılmıştır ve bu konuda onları desteklemiyorum. Ancak birçok konuda doğru karar vermiştir. Bu yüzden adaletli olmalıyız. Lübnan’ın Osmanlı medeniyetine benzer bir devlet olmasını temenni ediyoruz.”